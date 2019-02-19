  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеського митника затримали на хабарі

    • Розсилка
    Одеського митника затримали на хабарі

    Прокуратура Одещини розслідує кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди

    У понеділок, 18 лютого, слідчі прокуратури, співробітники Управління Служби безпеки в області та Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в області викрили на хабарі митника.

    Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    «З’ясовано, що інспектор одного з митних постів Одеської митниці налагодив корупційну схему одержання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за безперешкодне оформлення імпорту автомобілів  з іноземною реєстрацією», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Одеського митника затримали на хабарі
    Одеського митника затримали на хабарі
    Одеського митника затримали на хабарі

    Також зазначається, що 50 доларів США за одиницю митник «оцінив» швидке оформлення автомобілів, ввезених з території Європейського Союзу, а також відсутність штучних перешкод. У разі відмови надавати неправомірні кошти, власників чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввозу.

    У понеділок правоохоронці затримали державного інспектора та посередника, через якого передавали неправомірну вигоду, на черговому хабарі у 1100 доларів США.

    Досудове розслідування триває.

    Читайте також
    митниця прокуратура кримінал корупція в Україні Одещина розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ