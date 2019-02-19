Одеського митника затримали на хабарі



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Прокуратура Одещини розслідує кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди

У понеділок, 18 лютого, слідчі прокуратури, співробітники Управління Служби безпеки в області та Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в області викрили на хабарі митника.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

«З’ясовано, що інспектор одного з митних постів Одеської митниці налагодив корупційну схему одержання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за безперешкодне оформлення імпорту автомобілів з іноземною реєстрацією», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 50 доларів США за одиницю митник «оцінив» швидке оформлення автомобілів, ввезених з території Європейського Союзу, а також відсутність штучних перешкод. У разі відмови надавати неправомірні кошти, власників чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввозу.

У понеділок правоохоронці затримали державного інспектора та посередника, через якого передавали неправомірну вигоду, на черговому хабарі у 1100 доларів США.

Досудове розслідування триває.