Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування у справі ексмера Одеси

Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року

11 грудня ВАКС заочно арештував Костусєва, який оголошений у розшук

Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про незаконне заволодіння майном і доходом КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Рішення суду дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

11 грудня ВАКС заочно арештував Костусєва, який оголошений у розшук.

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Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року. Очолював Антимонопольний комітет України спочатку за президента Леоніда Кучми, а потім – за Януковича. Член Партії регіонів, народний депутат України кількох скликань. Відомий своїми українофобськими поглядами.

Про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, Національне антикорупційне бюро України і САП повідомили 29 серпня 2023 року.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».