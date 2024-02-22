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Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування у справі ексмера Одеси

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування у справі ексмера Одеси
Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року
фото з відкритих джерел

11 грудня ВАКС заочно арештував Костусєва, який оголошений у розшук

Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про незаконне заволодіння майном і доходом КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення суду дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

11 грудня ВАКС заочно арештував Костусєва, який оголошений у розшук.

Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року. Очолював Антимонопольний комітет України спочатку за президента Леоніда Кучми, а потім – за Януковича. Член Партії регіонів, народний депутат України кількох скликань. Відомий своїми українофобськими поглядами.

Про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, Національне антикорупційне бюро України і САП повідомили 29 серпня 2023 року.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».

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Теги: Одеса суд мер Вищий антикорупційний суд САП

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