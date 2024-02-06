Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали

ДБР встановило, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні

Державне бюро розслідувань закінчило досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України Рената Кузьміна. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, у межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», – йдеться у повідомленні.

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Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Передбачте статтею покарання – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.