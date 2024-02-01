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Викрито зловмисника, який від імені СБУ вимагав гроші за посади у спецслужбі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Викрито зловмисника, який від імені СБУ вимагав гроші за посади у спецслужбі
Зловмисник представлявся працівником СБУ
фото ілюстративне

Свої послуги «Іспецслужбовець» оцінив у $4 тис.

В Одеській області правоохоронці затримали шахрая, який вимагав гроші за посаду в Службі безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що громадянин іншої країни, який на той момент проживав у Києві, під час спілкування зі знайомим, сказав йому, що служить в СБУ і нібито може посприяти у працевлаштуванні до спецслужби. Свої послуги «Іспецслужбовець» оцінив у $4 тис.

«Ізмаїльчанин кількома траншами перевів на рахунок зловмисника, який не мав жодного стосунку до спецслужби, майже 143 тис. грн. А правопорушник ще деякий час поспілкувався з ошуканим чоловіком, обіцяючи виконати всі домовленості, втім через деякий час перестав виходити на зв'язок», – повідомили у поліції.

Крім цього, правоохоронці з’ясували, що на розгляді в одному зі столичних судів відносно фігуранта знаходиться обвинувальний акт за шахрайство та підробку документів.

Наразі слідчі одеської обласної поліції зібрали достатню кількість доказів і висунули зловмиснику обвинувачення у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та може передбачати до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося,  що Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

Теги: СБУ Одещина

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