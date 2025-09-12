Священник Московської церкви поранив військового сокирою: ЗМІ назвали імʼя нападника

За даними ТЦК, чоловік під час перевірки документів поводився агресивно та розмахував пакетом, у якому була сокира

Чоловік, який поранив військовослужбовця ТЦК сокирою під час перевірки облікових документів 11 вересня у Черкасах, є священником УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве медіа «18000».

Зазначається, що нападника звати Андрій Шиманович. Він є своєрідним «православним блогером», який має аудиторію серед вірян Московської церкви.

Нагадаємо, у Черкасах представники ТЦК та поліцейські затримали чоловіка, який накинувся на військовослужбовців із сокирою. Подія сталася 11 вересня, військові ТЦК разом з поліцейським зупинили перехожого для перевірки військово-облікових документів. Однак він відмовився представлятись та надавати будь-які документи.

За словами пресслужби ТЦК, чоловік почав поводитися агресивно та розмахувати пакетом, в якому була сокира. Він нібито двічі ударив ним одного із військових в голову, через що представник ТЦК зазнав травм. Також при затриманні чоловік розпилив проти військовослужбовців сльозогінний газ. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина стартовий пістолет. Водночас у ТЦК з’ясували, що 43-річний затриманий перебував у розшуку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, тобто за фактом заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. Санкція статті передбачає покарання – обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

До слова, з 1 вересня співробітники ТЦК та СП зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери. Вони здійснюватимуть безперервну відеофіксацію, про що попереджатиметься на початку розмови.