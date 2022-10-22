Ракетна атака на Одещину: з'явилися фото наслідків

Внаслідок обстрілу Одещини троє людей отримали множинні поранення

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом сьогоднішніх обстрілів Одещини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що вранці 22 жовтня 2022 року, російські терористи, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення в Одеському районі.

«Внаслідок обстрілу троє працівників підприємства отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Будь-які військові об’єкти поруч відсутні», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Згодом голова ОВА показав наслідки прильотів.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.