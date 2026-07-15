У Чорному морі за ніч уражено 20 суден РФ

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Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч 14 липня в Азовському морі

За словами командувача Сил безпілотних систем, новий етап операції «МоЛоЧКа» стартував у День Української Державності

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив про початок нового етапу операції «МоЛоЧКа» у Чорному морі. За його словами, у ніч на 15 липня українські безпілотники уразили 20 російських суден. Про це він повідомив у Telegram, пише «Главком».

«Наступний кластер операції СБС «МоЛоЧКа» відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня», – написав Бровді.

Серед уражених суден – 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

Командувач також зазначив, що перший етап морської операції в Азовському морі завершився ураженням 116 суден тіньового флоту РФ, після чого операцію перенесли до Чорного моря.

«116 суден тіньового флоту РФ у Азовському морі – перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне», – наголосив він.

Бровді додав, що офіційний звіт із підтвердженням результатів операції та відеоматеріалами буде оприлюднений пізніше.

Нагадаємо, протягом ночі 14 липня українські безпілотники уразили ще 11 суден російського тіньового флоту в Азовському морі.