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День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Після окупації Криму та початку повномасштабного вторгнення Росії значення українських ВМС суттєво зросло

Щороку у першу неділю липня Україна відзначає День Військово-морських сил Збройних сил України. У 2026 році професійне свято військових моряків припадає на 5 липня.

Саме вони захищають українські морські кордони, забезпечують безпеку судноплавства, протидіють російському флоту та беруть участь у бойових операціях на морі й узбережжі.

Після окупації Криму та початку повномасштабного вторгнення Росії значення українських ВМС суттєво зросло. Попри втрату більшої частини корабельного складу у 2014 році, український флот відродився, став мобільнішим, сучаснішим і довів свою ефективність у боротьбі за Чорне море.

«Главком» розповідає, коли з'явилося свято, як змінювалася дата його відзначення, яку роль Військово-морські сили відіграють сьогодні та як привітати українських моряків.

Зміст

Історія Дня Військово-морських сил України

Історія сучасних Військово-морських сил України нерозривно пов'язана з проголошенням незалежності держави у 1991 році. Після розпаду Радянського Союзу Україна розпочала формування власного військового флоту на базі частини кораблів колишнього Чорноморського флоту.

Професійне свято українських моряків було започатковане указом президента України №708/96 від 17 серпня 1996 року. Тоді День ВМС відзначали 1 серпня – на честь перших масштабних навчань українського флоту «Море-96».

У 2006 році дату змінили – згідно з указом президента України №259/2006 свято почали відзначати у першу неділю липня. У 2012 році День флоту перенесли на останню неділю липня, фактично синхронізувавши його з російським святом.

Після початку російської агресії Україна відмовилася від цієї практики. Указом президента України №331/2015 від 12 червня 2015 року День Військово-морських сил ЗСУ знову перенесли на першу неділю липня, підкресливши незалежність українських військових традицій.

Чому День ВМС відзначають у першу неділю липня

Саме липень пов'язаний із найважливішими подіями сучасної історії українського флоту.

У цей період проходили перші масштабні навчання ВМС незалежної України, а також відбувалися ключові етапи становлення українського військового мореплавства після здобуття незалежності.

Саме тому держава повернулася до липневої дати, відмовившись від будь-якої прив'язки до радянських або російських військових традицій.

Як створювалися ВМС незалежної України

Формування українського військового флоту розпочалося у 1992 році після підписання Президентом України Указу про створення Збройних сил України. Однією з найважливіших подій став перехід сторожового корабля СКР-112 під український прапор – цей крок вважають символом народження сучасних ВМС України.

У наступні роки формувалися морська авіація, морська піхота, берегова оборона, навчальні центри та військово-морська інфраструктура. До 2014 року головною базою українського флоту залишався Севастополь.

Український флот після окупації Криму

Анексія Криму Росією у 2014 році стала одним із найважчих випробувань для українських ВМС. Україна втратила значну частину кораблів, військової техніки та інфраструктури. Штаб ВМС був передислокований до Одеси. Попри це українські моряки зберегли особовий склад, відновили боєздатність і фактично почали будувати сучасний флот заново.

Особливу увагу приділили розвитку:

  • ракетних катерів;
  • безекіпажних морських дронів;
  • берегових ракетних комплексів;
  • морської піхоти;
  • міжнародної співпраці з країнами НАТО.

Роль ВМС під час повномасштабної війни

Після 24 лютого 2022 року український флот став одним із ключових елементів оборони держави.

Саме ВМС:

  • захищають українське узбережжя;
  • забезпечують безпеку судноплавства;
  • проводять спеціальні операції на морі;
  • використовують морські безпілотники;
  • знищують кораблі противника;
  • забезпечують роботу «зернового коридору»;
  • взаємодіють із Силами оборони під час операцій на півдні України.

Найвідоміші операції українських моряків

За роки повномасштабної війни українські ВМС провели низку операцій, що змінили ситуацію в Чорному морі.

Серед найвідоміших:

  • знищення флагмана Чорноморського флоту РФ «Москва»;
  • серія успішних атак морськими безпілотниками по кораблях противника;
  • звільнення острова Зміїний;
  • ураження російських кораблів у Севастополі;
  • забезпечення роботи морського гуманітарного коридору після виходу Росії із «зернової угоди».

Саме завдяки діям українських військових Росія була змушена суттєво обмежити активність свого флоту в західній частині Чорного моря.

Цікаві факти про ВМС України

  • День ВМС щороку відзначають у першу неділю липня.
  • Головна база українського флоту нині розташована в Одесі.
  • Морська піхота входить до складу ВМС України.
  • Україна стала одним зі світових лідерів у застосуванні морських безпілотників.
  • Після 2022 року український флот довів, що навіть без великої кількості кораблів може успішно протистояти значно сильнішому противнику.

Привітання з Днем ВМС України у прозі

Щиро вітаємо військовослужбовців Військово-морських сил України! Дякуємо за мужність, незламність і відданість присязі. Бажаємо міцного здоров'я, попутного вітру, безпечної служби та якнайшвидшої Перемоги України!

***

Ваша служба – це щоденна боротьба за безпеку нашої держави. Бажаємо, щоб кожен вихід у море завершувався щасливим поверненням додому, а поруч завжди були надійні побратими.

***

Щиро дякуємо за захист українських морських рубежів. Нехай у житті буде більше спокійних днів, родинного тепла, поваги й нових перемог.

***

З Днем ВМС України! Нехай хвилі будуть мирними, служба – успішною, а серце завжди зігріває любов рідних і гордість за Україну.

***

Бажаємо сили, витримки, міцного здоров'я, сталевого характеру та незламної віри у Перемогу. Дякуємо за кожен день, коли українське море залишається вільним.


Привітання у віршах

Хай море буде мирним завжди,
А вдома – затишок і світ.
Нехай щаслива ваша доля
Дарує ще багато літ.

***

Попутний вітер хай несе,
До Перемоги кораблі.
Нехай щасливими всі будуть
Моряки на рідній землі.

***

За Україну, за свободу,
Ви сміливо йдете в бій.
Хай береже Господь у морі,
І буде мир у рідній стороні.

***

Шануємо відвагу вашу,
За службу щиро дякуєм.
Нехай здійсняться всі бажання,
А доля буде золотою.

Листівки

День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 1
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 2
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 3
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 4
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання фото 5

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Теги: Чорне море свята ВМС українські моряки свято морська піхота

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