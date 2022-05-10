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    Нацполіція показала, як рятували цивільних з-під завалів у Одесі (відео)

    9 травня з ранку&nbsp;окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу &laquo;Онікс&raquo; з комплексу &laquo;Бастіон&raquo; - Нацполіція показала, як рятували цивільних з-під завалів у Одесі (відео)
    9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу «Онікс» з комплексу «Бастіон»
    фото з відкритих джерел

    На цих кадрах – наслідки «денацифікації» жителів Одещини

    В мережі показали, як одеські поліцейські рятують охоронців з об’єкта цивільної інфраструктури, в який влучили ворожі ракети.

    Моторошні кадри з рятувальної операції опублікувала у Facebook Національна поліція України.

    За даними Нацполіції, на превеликий жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося.

    «На цих кадрах – наслідки «денацифікації» жителів Одещини, яку влаштували російські окупанти в 77-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», – йдеться у повідомленні.

    9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу «Онікс» з комплексу «Бастіон», розташованого в окупованому Криму.

    Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нацполіція показала, як рятували цивільних з-під завалів у Одесі (відео)