Нацполіція показала, як рятували цивільних з-під завалів у Одесі (відео)
На цих кадрах – наслідки «денацифікації» жителів Одещини
В мережі показали, як одеські поліцейські рятують охоронців з об’єкта цивільної інфраструктури, в який влучили ворожі ракети.
Моторошні кадри з рятувальної операції опублікувала у Facebook Національна поліція України.
За даними Нацполіції, на превеликий жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося.
«На цих кадрах – наслідки «денацифікації» жителів Одещини, яку влаштували російські окупанти в 77-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», – йдеться у повідомленні.
9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу «Онікс» з комплексу «Бастіон», розташованого в окупованому Криму.
Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.
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