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Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

У п’ятницю, 17 травня, об 11:00, відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена одному з центральних питань життєзабезпечення України – передачі нашій державі заморожених на Заході російських активів.

3 листопада 2023 року на шпальтах Financial Times вийшов відомий «лист Яценюка» із закликом про передачу Україні російських активів на суму 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та державах Європейського Союзу.

Звернення, ініційоване Головою Київського Безпекового Форуму, підтримали такі відомі міжнародні діячі, як: Лоуренс Саммерс, Президент-емерит Гарвардського університету і міністр фінансів США у 1999-2001 роках, Роберт Зеллік, Президент Світового Банку в 2007-12 роках, Френсіс Фукуяма, а також десятки високопоставлених американських і європейських дипломатів, політиків та експертів.

Ця тема займає ключове місце в публічних подіях КБФ і діалозі її команди з міжнародними партнерами.

Яка перспектива вирішення проблеми «російських активів» і яким чином змусити Росію заплатити на злочини, вчинені проти України?

Ці запитання будуть у центрі уваги онлайн-зустрічі за участю провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться:

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Теги: гроші росія санкції

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