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Reuters оприлюднив 14 пунктів угоди США та Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Reuters оприлюднив 14 пунктів угоди США та Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Сторони створять окремий механізм для моніторингу виконання домовленостей

Сполучені Штати та Іран підписали тимчасовий меморандум про взаєморозуміння, який відкриває шлях до остаточної угоди протягом наступних 60 днів. Текст документа, що складається з 14 пунктів, журналістам зачитав високопосадовець США. Reuters оприлюднив його зміст, пише «Главком».

Припинення війни

США, Іран та їхні союзники зобов'язуються негайно припинити бойові дії, зокрема в Лівані, і надалі не застосовувати силу один проти одного.

Взаємне визнання суверенітету

Вашингтон і Тегеран зобов'язуються не втручатися у внутрішні справи один одного.

60 днів на остаточну угоду

Сторони мають підготувати повноцінний договір протягом двох місяців із можливістю продовження переговорів.

Послаблення блокади Ірану

США почнуть знімати морську блокаду та обмеження, а повністю припинити її мають протягом 30 днів.

Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Іран гарантує безпечне проходження торговельних суден і поступове повернення трафіку до довоєнного рівня.

Економічна програма на 300 млрд доларів

США разом із партнерами мають розробити план реконструкції та розвитку Ірану обсягом щонайменше 300 млрд доларів.

Поступове скасування санкцій

Вашингтон зобов'язується припинити дію міжнародних та американських санкцій за узгодженим графіком.

Відмова Ірану від ядерної зброї

Тегеран підтверджує, що не створюватиме ядерну зброю, а питання запасів збагаченого урану вирішуватиметься під контролем МАГАТЕ.

Збереження статус-кво

До підписання остаточної угоди Іран не розширюватиме ядерну програму, а США не запроваджуватимуть нові санкції та не нарощуватимуть військову присутність.

Відновлення нафтового експорту

Міністерство фінансів США видаватиме дозволи на експорт іранської нафти та пов'язані фінансові й транспортні операції.

Розблокування заморожених активів

США мають надати Ірану доступ до заморожених коштів та активів.

Створення механізму контролю

Сторони створять окремий механізм для моніторингу виконання домовленостей.

Початок переговорів щодо остаточної угоди

Після реалізації ключових пунктів сторони перейдуть до узгодження інших положень.

Затвердження Радою Безпеки ООН

Фінальна угода має бути закріплена обов'язковою резолюцією Радбезу ООН.

Водночас Axios із посиланням на джерела повідомляє, що меморандум уже підписаний і передбачає саме такі кроки, зокрема створення економічного пакета на 300 млрд доларів, хоча раніше президент США Дональд Трамп публічно заперечував існування такого плану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто підписав примірник меморандуму про взаєморозуміння з Іраном під час вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці. Фотографію підписаного документа одразу передали іранській стороні та країнам-посередникам. 

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Теги: США санкції Іран Дональд Трамп перемир'я

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