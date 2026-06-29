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Нардепу Тищенку оголошено підозру в хабарництві та відмиванні коштів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нардепу Тищенку оголошено підозру в хабарництві та відмиванні коштів
Микола Тищенко неодноразово опинявся в центрі скандалів, пов'язаних з діяльністю кол-центрів
фото: Микола Тищенко/Telegram

За версією слідства, нардеп «вирішував питання» з кол-центрами за хабар

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

Зазначимо, що правоохоронці не розкривають імені фігуранта, однак народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, посилаючись на інформацію НАБУ, повідомив у соцмережах, що підозру оголошено саме чинному нардепу Миколі Тищенку.

«За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив в особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад $1 млн неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення.

Як відомо, народний депутат України Микола Тищенко неодноразово опинявся в центрі скандалів, пов'язаних з діяльністю кол-центрів. Так, наприкінці липня 2023 року Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових і ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», Центробанку, «Газпром інвест» та «Московської біржі».

Майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі з’явився аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми «заробітку» на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

Згодом Тищенко записав відео, в якому звинуватив власників кол-центрів у підробці його голосу в аудіозаписах, які раніше з’явилися в мережі.

До слова, на початку 2025 року Тищенко заявив, що більше не боротиметься з кол-центрами. «Перегортаю сторінку, я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна. Я виконую лише свої парламентські обов'язки», – казав нардеп.

Як зазначив Тищенко, боротьба з кол-центрами відбувалася лише «за зверненням виборців».

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Теги: депутат корупція в Україні хабар корупція Микола Тищенко підозра

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