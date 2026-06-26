Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку

Аджай Банга: без верховенства права та реформ приватний бізнес до України не прийде

Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад $580 млрд на відбудову – і більшу частину цих коштів має забезпечити приватний сектор. Таку оцінку озвучив президент Світового банку Аджай Банга на Конференції з питань відновлення України у польському Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ очільника у Гданську.

«Реальність така, що протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 млрд доларів на відбудову», – заявив Банга у четвер, 25 червня. За його словами, частина коштів може надійти з державного сектору, однак ключову роль має відіграти приватний бізнес.

Втім, залучити його буде непросто. «Приватний сектор не прийде без верховенства права та належних реформ», – наголосив Банга. Насамперед він згадав базові перетворення в енергетиці, зокрема у сфері приватизації.

Нова програма і 2 млрд злотих

Банга також повідомив, що Світовий банк залучає 2 млрд злотих для фінансування програми SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery) за підтримки низки європейських партнерів. Програма має на меті зібрати близько $6 млрд, використовуючи державне фінансування для мобілізації приватних інвестицій у відбудову та розвиток приватного сектору України. SPUR 2.0 діє в межах кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що входить до групи Світового банку.

На завершення Банга наголосив: майбутнє України мають визначати самі українці. «Із нашим заохоченням, з нашою підтримкою, але не більше. Допомагати, заохочувати й підтримувати – а далі це їхнє майбутнє і їхній вибір, який вони мають зробити. Так само, як це зробили поляки, коли для них настав такий шанс», – сказав Банга.

Нагадаємо, у лютому 2025 року «Главком» повідомляв, що Світовий банк оцінював вартість відновлення України у $524 млрд – тоді ця цифра вже перевищувала попередню оцінку на $38 млрд. За півтора року сума зросла ще на $56 млрд. Крім того, лише три дні тому Світовий банк виділив Україні $3,39 млрд на підтримку реформ і розвиток приватного сектору.