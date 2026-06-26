Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
За словами Банги, основне фінансування відбудови має забезпечити приватний бізнес, а не держава
фото: Офіс Президента України

Аджай Банга: без верховенства права та реформ приватний бізнес до України не прийде

Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад $580 млрд на відбудову – і більшу частину цих коштів має забезпечити приватний сектор. Таку оцінку озвучив президент Світового банку Аджай Банга на Конференції з питань відновлення України у польському Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ очільника у Гданську.

«Реальність така, що протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 млрд доларів на відбудову», – заявив Банга у четвер, 25 червня. За його словами, частина коштів може надійти з державного сектору, однак ключову роль має відіграти приватний бізнес.

Втім, залучити його буде непросто. «Приватний сектор не прийде без верховенства права та належних реформ», – наголосив Банга. Насамперед він згадав базові перетворення в енергетиці, зокрема у сфері приватизації.

Нова програма і 2 млрд злотих

Банга також повідомив, що Світовий банк залучає 2 млрд злотих для фінансування програми SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery) за підтримки низки європейських партнерів. Програма має на меті зібрати близько $6 млрд, використовуючи державне фінансування для мобілізації приватних інвестицій у відбудову та розвиток приватного сектору України. SPUR 2.0 діє в межах кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що входить до групи Світового банку.

На завершення Банга наголосив: майбутнє України мають визначати самі українці. «Із нашим заохоченням, з нашою підтримкою, але не більше. Допомагати, заохочувати й підтримувати – а далі це їхнє майбутнє і їхній вибір, який вони мають зробити. Так само, як це зробили поляки, коли для них настав такий шанс», – сказав Банга.

Нагадаємо, у лютому 2025 року «Главком» повідомляв, що Світовий банк оцінював вартість відновлення України у $524 млрд – тоді ця цифра вже перевищувала попередню оцінку на $38 млрд. За півтора року сума зросла ще на $56 млрд. Крім того, лише три дні тому Світовий банк виділив Україні $3,39 млрд на підтримку реформ і розвиток приватного сектору. 

Читайте також:

Теги: бізнес Світовий банк будівництво українці фінансування президент Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці
Можливо, поляки про це забули. Тому нагадаю
21 червня, 21:04
За словами президента США, він уже виконав свою роль посередника
Трамп закликав Зеленського і Путіна домовлятися без США
5 червня, 22:10
Оновлений план України відкриє шлях до 8,35 млрд євро підтримки
Кабмін оновив план України для отримання нової допомоги від ЄС
11 червня, 15:53
Недостатнє фінансування не скасовує витрат оператора, а лише трансформує їх у нові борги та дефіцит ресурсів, зазначає експерт
Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики
12 червня, 18:48
Україна вперше отримала бонус за дострокове виконання реформ
Україна перевиконала план та отримала додаткові гроші від ЄС
8 червня, 14:38
Вантажні перевезення фактично компенсують збитки пасажирського сегмента
Підвищення вантажних тарифів завдасть шкоди бюджету і не допоможе «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
16 червня, 13:40

Економіка

Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ
Глава «Укрпошти» – професійно непридатний? Нацбанк роз'яснив своє скандальне рішення
Глава «Укрпошти» – професійно непридатний? Нацбанк роз'яснив своє скандальне рішення
ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів
ДТЕК увійшов в ТОП-5 у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua