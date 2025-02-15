«Термінатор – цілком реальний». Розмова про майбутнє штучного інтелекту

Скринька Пандори штучного інтелекту відкрита

Штучний інтелект (ШІ) все міцніше пускає коріння у наше життя. Напевно, немає галузі, у якій тією чи іншою мірою не було б цього породження людського розуму. Штучний інтелект задіяний у військовій сфері, промисловому виробництві, медицині та медіа.

Він бере участь у політичних виборах, судить спортивні змагання та позбавляє роботи дизайнерів.

Власне, одним з перших кроків нового президента США Дональда Трампа стало скасування указу його попередника щодо зменшення ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом. Трамп також анонсував $500 млрд інвестицій у розвиток інфраструктури ШІ.

Доцент факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем Харківського національного університету ім. Каразіна Олександр Думін займається вивченням штучного інтелекту вже 15 років. Учений розповідає «Главкому», з чого все починалося і чим все може завершитися.

Вивченням штучного інтелекту Олександр Думін професійно займається 15 років фото з особистого архіву

Коли у світі зайнялися створенням штучного інтелекту?

Елементи ШІ з'явилися ще 75 років тому, коли вчені почали моделювати і створювати перші штучні нейрони.

Починаючи з 1960-х років, уже проводилися дослідження застосування ШІ для гри у шахи, у 1974-му відбувся перший чемпіонат світу з шахів серед комп'ютерних програм.

А коли з'явилися перші підозри, що штучний інтелект може з часом перевершити людський розум?

Напевно, 1997 року, коли розроблений компанією IBM шаховий комп'ютер Deep Blue обіграв тодішнього чемпіона світу Гаррі Каспарова. А коли 2016 року штучний інтелект переміг людину у го – гру набагато складнішу, ніж шахи, сумнівів уже не залишилося.

Нині у галузі штучного інтелекту стався різкий стрибок – чат-боти, дедалі стрімкіше проникнення ШІ в усі сфери життя... Кількість перейшла в якість?

Саме так. До речі, хочу сказати, що, говорячи про ШІ, багато хто звертає увагу на якісь яскраві, добре видимі прояви штучного інтелекту. Ну, наприклад, він малює, пише вірші, розмовляє з людиною. Однак усьому цьому передував величезний, але малопомітний період.

Ось візьмемо немовля. Воно ще не ходить, начебто ніхто його не вчить, але триває титанічна робота мозку, нейронів, і ось у якийсь момент – раз, і дитина пішла. Або вміння говорити. Дитина слухає розмови батьків, дорослих, щось там у мозку відбувається, і у певний момент прорив: чоловічок заговорив! А навчити його потім малювати та інше – це вже досить легке завдання. Щоб навчитись малювати, задіюються на кілька порядків менше нейронів, ніж під час навчання ходити.

Умовно кажучи, подібний прорив і відбувається зараз зі штучним інтелектом. У 90-х роках з'явився перший нейропроцесор. Якщо говорити спрощено, штучний нейрон – це прилад, що виконує математичну функцію, у якого багато входів для інформації – близько 30 тисяч, і один вихід.

Підключаємо 30 тисяч цих штучних нейронів, отримуючи знову ж таки всього один вихід для інформації. Це перший шар нейронної мережі. Знову беремо 30 тисяч вузлів, і знову отримуємо один вихід. Це другий шар. І так далі. Так от, у людського мозку п'ять шарів, а у штучних нейропроцесорів їх зараз – до ста.

Вони дійсно здатні самонавчатися?

Так, вони за якимись принципами обирають певну інформацію, але за якими саме, як – неясно. Поки що заспокоює, що ШІ діє у рамках поставлених завдань, нехай навіть дуже складних. Креативити на 100% штучний інтелект поки що не може. Умовно кажучи: ось Пікассо взяв, і написав свою картину саме так, бо щось стукнуло йому в голову. ШІ так не може. Так, якщо його попросити «а зроби в стилі Пікассо», він зробить. Але тільки тому, що поставлено таке завдання. Самостійно це йому, в його штучну голову, поки що така думка не приходить.

Тобто саме «поки що»?

Я думаю, немає нічого неможливого – ШІ прогресує, так що все може бути. Розпізнавання, виявлення об'єктів, які не можна визначити людською логікою – це, власне, вже класичні завдання для штучних нейронних мереж.

Вони, до речі, успішно застосовуються у військовій справі. Штучний інтелект розуміє, що там на радарі – дрон чи птах. Розуміє – звір чи рослина. Чи це просто горбок, чи замаскована міна, наприклад. При цьому ШІ може визначати все це за долі секунди і «тримати» до десяти об'єктів одночасно.

Штучний інтелект мало того, що «тримає на умі» всю інформацію з інтернету, він за запитами може вгадувати бажання людини. Причому ШІ вже настільки прокачаний, що під час видачі поганих результатів він може сперечатися, говорити, що все так і треба. Тобто, здатний лукавити – що є вже суто людською здатністю.

Одним словом, варіанти, описані у кіноепопеї про Термінатора, не такі вже й неймовірні?

Цілком може бути. Ось що таке штучний інтелект зараз? Образно кажучи, це – людина, яка прожила мільйон років. Вона все знає, прочитала всі книги, прослухала всю музику тощо. При цьому у неї відсутні людські слабкості – типу втомилася, не у дусі, нездужає. Коли ШІ зможе зробити щось своє, не засноване на знаннях, які вже є (ну, як приклад із Пікассо), система може стати небезпечною.

Великий штучний брат стежить за тобою

Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві продукції та бореться з курінням фото: metinvestholding.com

Група «Метінвест» почала застосовувати ШІ на своїх підприємствах для покращення безпеки праці та контролю якості продукції. Для цього використовується рішення на основі комп'ютерного зору ForgeCheck. ШІ збирає дані про порушення правил безпеки, незабаром з'явиться можливість сигналізувати про появу вогню, диму та куріння у небезпечних зонах.

Panasonic воскрес!

Засновник Panasonic Коносуке Мацусіта фото: news.panasonic.com

Японська компанія Panasonic вирішила «воскресити» знання та досвід свого засновника Коносуке Мацусіта, створивши ШІ, який зможе надавати бізнес-консультації. Штучний інтелект використовуватиме понад три тисячі оцифрованих аудіозаписів, зокрема, промови, голосові нотатки та інтерв'ю засновника Panasonic, філософія управління якого базується на ідеї «світ та щастя через процвітання».

П'яний водій – ШІ не товариш

Штучний інтелект визначить порушника через поведінку машини фото: visionzerosouthwest.co.uk

У Великобританії у графствах Девон та Корнуолл проходять випробування інноваційних дорожніх відеокамер Heads-Up, у яких використано технологію ШІ. Вона дозволяє виявити у транспортному потоці автомобілі, якими керують водії у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Інформація з камер надходить до найближчого чергового патруля поліції, який може зупинити водія та перевірити його стан на предмет адекватності.

ШІ навчатиме дітей

Штучний інтелект сіятиме розумне, добре, вічне фото: edweek.org

У США у штаті Аризона створено першу державну онлайн-школу Unbound Academy, де дітей навчатиме штучний інтелект. Учні використовуватимуть інтерактивні платформи на основі ШІ, які підлаштовуватимуться під їх індивідуальний темп і стиль навчання. Школа орієнтована на учнів віком від 9 до 13 років (4-8 класи), згодом планується розширити програму, починаючи з дитячого садка.

Андрій Кузьмін, «Главком»