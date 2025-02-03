Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича

Сергій Шкрябатовський постраджав через вибух в елітному ЖК «Алые паруса»

Сергій Шкрябатовський у 2014 році був серед охоронців експрезидента-втікача Януковича

Сьогодні, 3 лютого, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Внаслідок чого постраждав ексохоронець колишнього президента України Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Сергій Шкрябатовський у 2014 році був серед охоронців експрезидента-втікача Януковича.

Також повідомляється, що постраждав 49-річний охоронець Армена Саркісяна Олег Касперович, який раніше обіймав посаду заступника командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС.

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця.