Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича
Сергій Шкрябатовський постраджав через вибух в елітному ЖК «Алые паруса»
фото: Агентство

Сергій Шкрябатовський у 2014 році був серед охоронців експрезидента-втікача Януковича

Сьогодні, 3 лютого, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Внаслідок чого постраждав ексохоронець колишнього президента України Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Сергій Шкрябатовський у 2014 році був серед охоронців експрезидента-втікача Януковича.

Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича фото 1
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича фото 2
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича фото 3

Також повідомляється, що постраждав 49-річний охоронець Армена Саркісяна Олег Касперович, який раніше обіймав посаду заступника командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС.

Нагадаємо, 3 лютого, у понеділок, у Москві стався вибух в елітному ЖК «Алые паруса». Так, елітний ЖК розташований на північному заході Москви. Зазначається, що там могла вибухнути граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Він помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович охорона тілоохоронець вибух Москва граната поранення росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9890 танків
Втрати ворога станом на 30 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 сiчня, 07:40
Наслідки нічної атаки на РФ
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
29 сiчня, 06:53
Пошкоджени собор УПЦ МП в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару 18 січня
«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі
20 сiчня, 03:04
Постраждалий хлопець внаслідок вибуху саморобної «петарди»
У Львові троє підлітків потрапили до лікарні через тренд у TikTok
17 сiчня, 22:15
РЛС 92Н6 та пускова ЗРК С-400
Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію комплексу С-400
17 сiчня, 09:52
Брянський хімічний завод потрапив під атаку БпЛА
ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області
14 сiчня, 11:49
Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти «Газпром нафти» та ПАТ «Сургутнефтегаз»
Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових компаній
10 сiчня, 20:07
Формат «Рамштайн» виник у квітні 2022 року
Чого чекати від чергового «Рамштайну»?
8 сiчня, 11:31
На місці зруйнованої стели встановили тимчасову
На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
4 сiчня, 17:58

Соціум

Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
Вілла друга Путіна виставлена на продаж як найдорожча у Німеччині
Вілла друга Путіна виставлена на продаж як найдорожча у Німеччині
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича
Тіньовий флот: ГУР розповіло, як продають нафту росіяни та скільки мають танкерів
Тіньовий флот: ГУР розповіло, як продають нафту росіяни та скільки мають танкерів
Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників
Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників
Лукашенко взявся перевіряти боєготовність армії: планується випробування дронів
Лукашенко взявся перевіряти боєготовність армії: планується випробування дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
88K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
18K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
12K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua