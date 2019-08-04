44-м президенту США исполняется 58: трогательные фотографии Барака Обамы с женой

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Барак Обама – самый нетипичный политик во всем мире, сломавший множество условностей за счет своего холодного рассудка

Родился Барак Хуссейн Обама-младший 4 августа 1961 года на Гавайских островах, в солнечном Гонолулу.

До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс. Был впервые избран в ноябре 2008 года, переизбран на второй президентский срок в 2012 году.

Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.

На президентских выборах 2008 года Обама опередил кандидата от правившей Республиканской партии Джона Маккейна, набрав 52,9 % голосов избирателей и 365 голосов в коллегии выборщиков против 45,7 % и 173 у Маккейна.

9 октября 2009 года получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

На президентских выборах 2012 года Обама опередил кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, набрав 51,1 % голосов избирателей и 332 голоса в коллегии выборщиков против 47,2 % и 206 — у Ромни.

Обама покинул свой пост 20 января 2017 года с рейтингом одобрения 60 %. В настоящее время он проживает в Вашингтоне.

Его президентство положительно оценивается историками и широкой публикой. У него также был высокий рейтинг глобального одобрения, и репутация Соединенных Штатов резко изменилась во время его президентства.

Личная жизнь Барака Обамы кристально прозрачна и чиста. Он не скрывает от общества супругу Мишель Лавон Робинсон, с которой состоит в браке много лет.

Познакомились Барак и Мишель Обама еще в 1989 году, на заре юридической карьеры будущего президента США. Пережили, как и большинство молодых семейных пар, «серые» семейный будни, ссоры, безденежье и другие типичные проблемы среднестатистической семьи, которые иногда даже доводили до решения развестись.

Однако любовь друг к другу и забота о дочерях позволили сохранить брак, и супруги рука об руку преодолели все трудности и завоевали звание самой идеальной семейной пары в серьезном мире политики.

В 1998 году Мишель подарила супругу первую дочь Малию Энн, а через 3 года, в 2001-м, Барак Обама стал отцом во второй раз – жена родила ему вторую дочку Наташу.