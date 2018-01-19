89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
- Вчора, 21:28
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Дафна Селф
Женщина работает в модельном бизнесе с 1949 года
Жительница Великобритании Дафна Селф признана самой пожилой моделью мира. Она работает в этой сфере с 1949 года. Недавно она, несмотря на свои 89 лет, стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara, заключив контракт с косметическим брендом Eyeko.
Фотографии из этой рекламной кампании стали вирусными в социальных сетях. В этой фотосессии сделан акцент на том, чтобы выделить индивидуальность каждой женщины. Новая линия туши для ресниц позволяет женщинам выбрать именно то, что подходит под их личные параметры и предпочтения.
Фотографии Дафны уже в преклонном возрасте появлялись на страницах Vogue, Harper Bazaar и Vanity Fair.
Джерело: Обозреватель