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    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда

    Женщина работает в модельном бизнесе с 1949 года
    Жительница Великобритании Дафна Селф признана самой пожилой моделью мира. Она работает в этой сфере с 1949 года. Недавно она, несмотря на свои 89 лет, стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara, заключив контракт с косметическим брендом Eyeko. Фотографии из этой рекламной кампании стали вирусными в социальных сетях. В этой фотосессии
    • Вчора, 21:28
    • Розсилка
    Дафна Селф&nbsp;
    Дафна Селф 

    Женщина работает в модельном бизнесе с 1949 года

    Жительница Великобритании Дафна Селф признана самой пожилой моделью мира. Она работает в этой сфере с 1949 года. Недавно она, несмотря на свои 89 лет, стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara, заключив контракт с косметическим брендом Eyeko.

    Фотографии из этой рекламной кампании стали вирусными в социальных сетях. В этой фотосессии сделан акцент на том, чтобы выделить индивидуальность каждой женщины. Новая линия туши для ресниц позволяет женщинам выбрать именно то, что подходит под их личные параметры и предпочтения.

    Допис, поширений Eyeko (@eyeko)

    Фотографии Дафны уже в преклонном возрасте появлялись на страницах Vogue, Harper Bazaar и Vanity Fair.

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    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда
    89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда

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    Джерело: Обозреватель

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