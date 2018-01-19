89-летняя модель стала лицом престижного модного бренда

Женщина работает в модельном бизнесе с 1949 года

Жительница Великобритании Дафна Селф признана самой пожилой моделью мира. Она работает в этой сфере с 1949 года. Недавно она, несмотря на свои 89 лет, стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara, заключив контракт с косметическим брендом Eyeko. Фотографии из этой рекламной кампании стали вирусными в социальных сетях. В этой фотосессии



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Дафна Селф

Женщина работает в модельном бизнесе с 1949 года

Жительница Великобритании Дафна Селф признана самой пожилой моделью мира. Она работает в этой сфере с 1949 года. Недавно она, несмотря на свои 89 лет, стала лицом его новой линейки косметики Bespoke Mascara, заключив контракт с косметическим брендом Eyeko.

Фотографии из этой рекламной кампании стали вирусными в социальных сетях. В этой фотосессии сделан акцент на том, чтобы выделить индивидуальность каждой женщины. Новая линия туши для ресниц позволяет женщинам выбрать именно то, что подходит под их личные параметры и предпочтения.

Допис, поширений Eyeko (@eyeko) 19 Січ 2018 р. о 4:30 PST

Фотографии Дафны уже в преклонном возрасте появлялись на страницах Vogue, Harper Bazaar и Vanity Fair.

Джерело: Обозреватель