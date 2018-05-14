  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта

    • Сьогодні, 09:02
    • Розсилка

    Фантазия природы и никакой пост обработки в графических редакторах

    Хорошему фотографу всегда удается найти красоту, которую на первый взгляд трудно увидеть.

    Фотограф Торстен Шойерман — эмигрант из Германии, который живет и работает в американском городе Киркланд, любит находить интересные детали в природных ландшафтах.

    В последней серии фотографий, которая называется «Абстракция», он показывает абстрактные узоры, созданные самой природой.

    Торстен Шойерман эмигрировал из густонаселенной Германии в США и был поражен и очарован огромным, диким, невероятным разнообразием ландшафтов своей новой страны.

    Торстен заинтересовался фотографией в 2007 году и, по его словам, сразу же сфокусировался на пейзажной фотографии.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
    Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта

    Читайте также:  Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ 

    Джерело: Fullpicture.ru

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ