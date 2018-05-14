Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта
- Сьогодні, 09:02
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Розсилка
Фантазия природы и никакой пост обработки в графических редакторах
Хорошему фотографу всегда удается найти красоту, которую на первый взгляд трудно увидеть.
Фотограф Торстен Шойерман — эмигрант из Германии, который живет и работает в американском городе Киркланд, любит находить интересные детали в природных ландшафтах.
В последней серии фотографий, которая называется «Абстракция», он показывает абстрактные узоры, созданные самой природой.
Торстен Шойерман эмигрировал из густонаселенной Германии в США и был поражен и очарован огромным, диким, невероятным разнообразием ландшафтов своей новой страны.
Торстен заинтересовался фотографией в 2007 году и, по его словам, сразу же сфокусировался на пейзажной фотографии.
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Джерело: Fullpicture.ru