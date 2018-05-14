Абстрактные узоры, созданные самой природой в объективе фотографа-эмигранта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фантазия природы и никакой пост обработки в графических редакторах

Хорошему фотографу всегда удается найти красоту, которую на первый взгляд трудно увидеть.

Фотограф Торстен Шойерман — эмигрант из Германии, который живет и работает в американском городе Киркланд, любит находить интересные детали в природных ландшафтах.

В последней серии фотографий, которая называется «Абстракция», он показывает абстрактные узоры, созданные самой природой.

Торстен Шойерман эмигрировал из густонаселенной Германии в США и был поражен и очарован огромным, диким, невероятным разнообразием ландшафтов своей новой страны.

Торстен заинтересовался фотографией в 2007 году и, по его словам, сразу же сфокусировался на пейзажной фотографии.

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Джерело: Fullpicture.ru