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    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной

    Сеть обсуждает необычные наряды актеров из культового сериала
    Спустя два десятилетия после создания эпатажной фотосессии с актерами из культового сериала «Секретные материалы», эти снимки вновь приобрели широкую популярность. Автором снимков выступил Дэвид ЛаЧапель, известный своими эпатажными фотосессиями, который погрузил актеров Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон в мир своей сумасшедшей
    • Сьогодні, 21:27
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    Актер Дэвид Духовный
    Актер Дэвид Духовный

    Сеть обсуждает необычные наряды актеров из культового сериала

    Спустя два десятилетия после создания эпатажной фотосессии с актерами из культового сериала «Секретные материалы», эти снимки вновь приобрели широкую популярность.

    Автором снимков выступил Дэвид ЛаЧапель, известный своими эпатажными фотосессиями, который погрузил актеров Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон в мир своей сумасшедшей фантазии. Даже для той фривольной эпохи это выглядело довольно смело. Перенасыщенные цвета, необычные позы и дикие прически в сочетании с дерзким макияжем смотрятся сегодня как знак стиля, отошедшего в прошлое.  

    По необъяснимым причинам поклонники сериала вновь начали активно обсуждать эти фото, отчего они в последнее время приобрели вирусную популярность.

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    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной
    Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной

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    Джерело: boredpanda.com

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