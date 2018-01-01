Экстремальная фотосессия «Секретов материалов» стала вирусной

Сеть обсуждает необычные наряды актеров из культового сериала

Спустя два десятилетия после создания эпатажной фотосессии с актерами из культового сериала «Секретные материалы», эти снимки вновь приобрели широкую популярность. Автором снимков выступил Дэвид ЛаЧапель, известный своими эпатажными фотосессиями, который погрузил актеров Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон в мир своей сумасшедшей



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Актер Дэвид Духовный

Сеть обсуждает необычные наряды актеров из культового сериала

Спустя два десятилетия после создания эпатажной фотосессии с актерами из культового сериала «Секретные материалы», эти снимки вновь приобрели широкую популярность.

Автором снимков выступил Дэвид ЛаЧапель, известный своими эпатажными фотосессиями, который погрузил актеров Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон в мир своей сумасшедшей фантазии. Даже для той фривольной эпохи это выглядело довольно смело. Перенасыщенные цвета, необычные позы и дикие прически в сочетании с дерзким макияжем смотрятся сегодня как знак стиля, отошедшего в прошлое.

По необъяснимым причинам поклонники сериала вновь начали активно обсуждать эти фото, отчего они в последнее время приобрели вирусную популярность.

Джерело: boredpanda.com