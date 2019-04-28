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    В Панаме строят деревню из пластиковых бутылок (фотофакт)

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    В Панаме строят деревню из пластиковых бутылок (фотофакт)
    boredpanda.com

    В Панаме на острове Колон архипелага Бокас-дель-Торо начали строительство первой в мире «пластиковой» деревни - Plastic Bottle Village

    Идея принадлежит канадцу Роберту Бизо. Недавно он перебрался жить на панамский остров и заметил, что побережье буквально усеяно выброшенными бутылками из-под воды и сладких напитков.

    Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

    Технология строительства заключается в том, что пустые бутылки укладываются в связанные между собой проволочные сетки, а потом помещаются в стальные каркасы. Затем рабочие делают проводку и все необходимые коммуникации. Стены покрывают бетонным раствором, а на завершающем этапе штукатурят, вставляют окна и двери, делают крышу.

    По словам Роберта Бизо, для строительства первого дома понадобилось более 10 тысяч бутылок. Он утверждает, что подобное жилище обладает хорошей теплоизоляцией и не требует установки кондиционера. Более того, оно сейсмоустойчивое.

    Под будущую «пластиковую» деревню отведено 33,5 гектаров площади. На этом участке планируется построить от 90 до 120 домов.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Помимо жилых домов, Бизо хочет возвести павильон для занятий йогой и магазин.

    Джерело: boredpanda.com

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