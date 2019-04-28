NASA показало лучшие снимки месяца из космоса



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Самые яркие космические портреты городов, континентов и всей Земли, которые были сделаны спутниками NASA, выставлены в сети

Последний месяц NASA предоставила в открытый доступ тысячи фотографий из космоса, которые демонстрируют всю красоту необъятной Вселенной. Показываем лучшие фотографии месяца и их особое значение для науки.

На прошлой неделе NASA заявили, что планируют снова вернуться на Луну в следующем десятилетии. Сейчас NASA подыскивает лучшее место для посадки на нашем спутнике, где бы располагался лед под поверхностью.

На Луне есть масса областей с замерзшим водяным льдом, который может быть использован для жизнеобеспечения экипажа.

На фотографии, сделанной NASA, видно огромные скопления льда под поверхностью нашего естественного спутника.

От новой лунной станции мы направляемся к следующему пункту назначения NASA – Марсу. Космическое агентство получило продолговатый снимок поверхности Красной планеты, на котором запечатлены базальтовые породы, указывающие на бурное вулканическое прошлое. Оранжевая полоска, ведущая от кратера, это результат сильного ветра, обнаживший почву.

Следом идет комета C2018 Y1 Ивамото, которая в феврале прошлого года близко подлетела к Земле на расстояние в 1,26 а.е. Космический телескоп Neowise запечатлел ее полет в инфракрасном диапазоне с четырьмя различными экспозициями, поэтому она на снимке получилась в виде четырех красных пятен. Более горячие звезды здесь кажутся синими, тогда как более холодная пыль и лед от кометы отображается красным цветом.

Четвертой в списке идет великолепный снимок умирающей звезды биполярной протопланетарной Туманности Яйцо. Это относительно быстрое для Вселенной явление существует всего тысячу лет, за которое звезда сбрасывает свою оболочку и эволюционируют в планетарную туманность. Темные полосы и выступающие белые рукава — это материал, оставшийся от звезды, которая не сильно отличалась от нашего Солнца.

Заканчиваем рейтинг самых лучших фотографий месяца с одним из самых больших шаровых скоплений, когда-либо найденных – Messier 3.

Это фантастическое зрелище, напоминающее взрыв салюта, является одним из самых больших и ярчайших шаровых скоплений во Вселенной. Его возраст датируется 8 миллиардами лет и состоит из более чем 500 тысяч звезд.

Джерело: segodnya.ua