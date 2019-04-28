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    Привлекательная испанская актриса празднует день рождения: лучшие фотосессии Пенелопы Крус

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    Привлекательная испанская актриса празднует день рождения: лучшие фотосессии Пенелопы Крус
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    Пенелопа Крус родилась 28 апреля 1974 года

    Актерскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении. 

    Ее кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков. 

    В дальнейшем она построила успешную кинокарьеру, снявшись в более чем пятидесяти фильмах, среди которых были «Открой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Кокаин» и «Ванильное небо». 

    Также снималась и в разножанровых картинах, включая «Проснувшись в Рино», «Готика», «Ноэль» и «Сахара». Обладательница премий «Оскар» (первая испанская актриса, получившая награду) и BAFTA, номинантка на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона». 

    Также работала в фильмах «Возвращение» и «Девять», за которые была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». Обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

    Помимо актерской карьеры, Крус активно работает в модельном бизнесе — она сотрудничала с модельером Ральфом Лореном, а также с компаниями Mango и L’Oréal. 

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    Кроме того, она активно занимается филантропией, регулярно жертвуя денежные средства на благотворительные цели бедным странам, и участвует в борьбе со СПИДом.

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