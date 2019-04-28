  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Розовый сезон: захватывающие цвета мира в неожиданных цветах

    • Розсилка
    Розовый сезон: захватывающие цвета мира в неожиданных цветах
    instagram.com/redunchained

    Талантливый фотограф решил показать свои путешествия по разным странам с необычных ракурсов и в розовом цвета

    Знакомьтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – итальянский фотограф, который за последние несколько лет исколесил не только родную страну, но и Японию. В его работах можно увидеть огни мегаполисов, идеальную архитектуру, Доломиты и просто атмосферные фото из путешествий. Недавно возник его особый проект «Розовый сезон».

    Эти фотографии Дэвида Сассо показывают нам мир, наполненный необычными цветами и сюрреалистичными событиями. Фотограф, проживающий в Италии, фокусируется на съемке пейзажей и создании ярких тревел-фотографий. 

    Его снимки кажутся перенасыщенными яркими оттенками и выглядят очень необычно. Сассо не пытается сохранить естественность, он творит волшебные мечты.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained
    instagram.com/redunchained

    «Я начал собирать фото несколько лет назад, вдохновившись Японией, аниме и периодом цветения сакур. Поэтому я попытался сделать в Италии похожие фото, раскрасив их в розовый. Это словно новый сезон, зимой все белеет, осенью – желтеет, летом – зеленеет, а весной – розовое», – делится Давид.

    Джерело: maximum.fm

    Читайте також
    фотограф фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ