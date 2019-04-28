Розовый сезон: захватывающие цвета мира в неожиданных цветах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Талантливый фотограф решил показать свои путешествия по разным странам с необычных ракурсов и в розовом цвета

Знакомьтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – итальянский фотограф, который за последние несколько лет исколесил не только родную страну, но и Японию. В его работах можно увидеть огни мегаполисов, идеальную архитектуру, Доломиты и просто атмосферные фото из путешествий. Недавно возник его особый проект «Розовый сезон».

Эти фотографии Дэвида Сассо показывают нам мир, наполненный необычными цветами и сюрреалистичными событиями. Фотограф, проживающий в Италии, фокусируется на съемке пейзажей и создании ярких тревел-фотографий.

Его снимки кажутся перенасыщенными яркими оттенками и выглядят очень необычно. Сассо не пытается сохранить естественность, он творит волшебные мечты.

«Я начал собирать фото несколько лет назад, вдохновившись Японией, аниме и периодом цветения сакур. Поэтому я попытался сделать в Италии похожие фото, раскрасив их в розовый. Это словно новый сезон, зимой все белеет, осенью – желтеет, летом – зеленеет, а весной – розовое», – делится Давид.

Джерело: maximum.fm