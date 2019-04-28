Опубликованы трогательные фото сфинксов, которые заставят вас влюбиться в эту породу кошек



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boredpanda.com

Люди любят котят, потому что они маленькие и пушистые - но что скрывается под всем этим мехом?

Эта очаровательная коллекция безволосых котят-сфинксов доказывает, что эти существа могут быть такими же милыми, но слегка странно выглядящими, без роскошной гривы.

Порода сфинксов, несмотря на отсутствие зимней шерсти, происходит из белого севера Канады. В середине 1960-х годов кошка в Онтарио родила голого котенка в результате естественной генетической мутации. Вслед за этой аномалией в середине 1970-х годов в Торонто и Миннесоте родились два отдельных набора голых котят.

Благодаря тщательному разведению кошка сфинкс превратилась в уникального животного, которого вы видите сегодня. Сфинксы бывают разных цветов и узоров и технически не такие «голые», как кажутся. Если вы посмотрите достаточно близко, вы увидите, что они покрыты тонким слоем пуха.

Распространенные заблуждения, такие как «безволосый» миф, могут привести к тому, что люди будут покупать эту породу, не зная, сколько им нужно ухода. Владельцы сфинксов должны быть готовы мыть своих питомцев один раз в неделю и регулярно вытирать их тряпкой для мытья посуды, так как их кожа притягивает частицы пыли, пыльцу и грязь вместе с мертвой кожей.

Без защитного покрытия они также подвержены солнечным ожогам, перегреву и похолоданию. Важно провести исследование, прежде чем инвестировать в одну из этих экзотических кошек.

Джерело: boredpanda.com