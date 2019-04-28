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    Опубликованы трогательные фото сфинксов, которые заставят вас влюбиться в эту породу кошек

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    Опубликованы трогательные фото сфинксов, которые заставят вас влюбиться в эту породу кошек
    boredpanda.com

    Люди любят котят, потому что они маленькие и пушистые - но что скрывается под всем этим мехом?

    Эта очаровательная коллекция безволосых котят-сфинксов доказывает, что эти существа могут быть такими же милыми, но слегка странно выглядящими, без роскошной гривы.

    Порода сфинксов, несмотря на отсутствие зимней шерсти, происходит из белого севера Канады. В середине 1960-х годов кошка в Онтарио родила голого котенка в результате естественной генетической мутации. Вслед за этой аномалией в середине 1970-х годов в Торонто и Миннесоте родились два отдельных набора голых котят. 

    Благодаря тщательному разведению кошка сфинкс превратилась в уникального животного, которого вы видите сегодня. Сфинксы бывают разных цветов и узоров и технически не такие «голые», как кажутся. Если вы посмотрите достаточно близко, вы увидите, что они покрыты тонким слоем пуха.

    Распространенные заблуждения, такие как «безволосый» миф, могут привести к тому, что люди будут покупать эту породу, не зная, сколько им нужно ухода. Владельцы сфинксов должны быть готовы мыть своих питомцев один раз в неделю и регулярно вытирать их тряпкой для мытья посуды, так как их кожа притягивает частицы пыли, пыльцу и грязь вместе с мертвой кожей. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Без защитного покрытия они также подвержены солнечным ожогам, перегреву и похолоданию. Важно провести исследование, прежде чем инвестировать в одну из этих экзотических кошек.

    Джерело: boredpanda.com

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