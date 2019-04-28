В Индии построили самую большую статую птице в мире



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boredpanda.com

После 10 лет напряженной работы индийский художник Раджив Анчал, наконец, открыл для публики свое уникальное творение

Расположенный неподалеку от Кералы, Jatayu Earth Center стал одним из интереснейших мест для посещения во время путешествия по Индии.

Данная скульптура посвящена древнеиндийскому эпосу «Рамаяна».

Эпос «Рамаяна», написанный на санскрите, рассказывает историю о гигантском орле, который упал во время сражения против Раваны, чтобы спасти индуистскую богиню Ситу. Жители деревни Чадейамангалам, что в округе Коллам, штат Керала, знают эту историю уже много лет, теперь же она воплотилась в жизнь, наверное, самым наилучшим образом.

Сейчас этот монумент является самой большой статуей птице в мире.

Если вам когда-нибудь посчастливится посетить это место, то хотим вас заверить, что тут интересно посмотреть не только на саму скульптуру, поскольку здесь имеется множество других интересных мероприятий, созданных специально для туристов — это и скалолазание, и пейнтбол, а также стрельба из винтовки. Кроме того, поблизости расположены аюрведический отель и музей.

Когда мы говорим, что это самая большая скульптура птицы в мире, мы действительно это подразумеваем, поскольку сама скульптура простирается на 61 метров от хвоста до головы, при этом построена она на 350-метровой скале.

Автор скульптуры, художник Раджив Анчал, рассказал, что эту идею он вынашивал более 10 лет: «Я представил модель этой скульптуры Департаменту туризма, когда в 1980-х годах я ещё обучался в художественном колледже. И хотя их и удалось впечатлить, тогда задумке так и не удалось обрести форму».

Автор скульптуры также говорит, как важно не превращать этот памятник из культурного в религиозный. По его словам, «Джатаю умер, защищая честь женщины, это именно то, что означает скульптура. Люди всех конфессий инвестировали в проект и люди всех конфессий будут его лицезреть. Моя работа для всех них. Для тех же, кто ищет религию, есть старый храм прямо за пределами комплекса».

Джерело: boredpanda.com