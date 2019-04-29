Бразильская пара за 20 лет смогла восстановить лес, высадив более 2 миллионов деревьев



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boredpanda.com

По данным Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, с 1990 года с Земли навсегда исчезли 129 миллионов гектаров леса — данная площадь по размеру почти эквивалентна Южной Африке

Кроме того, стоит сказать, что ежегодно человечество теряет территорию с зелёными насаждениями, которая примерно равна такой стране, как Панама.

Приблизительно 15% выбросов всех парниковых газов происходят в результате обезлесения, помимо этого, Земля лишается не только растений, но и животных, каждый день теряющих свои дома — и если перевести всё это в цифры, то они огромны, поэтому всем нам надо остановиться, иначе нас ждёт настоящая катастрофа.

Но что мы можем сделать, когда огромные корпорации устроили самую настоящую масштабную экологическую бойню? Что может сделать один человек, когда природа уничтожается такими темпами? Будет ли то, что мы делаем, иметь хоть малейшее значение?

Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо (Sebastião Salgado) и его жена Лелия Делуиз Ваник-Сальгадо (Lélia Deluiz Wanick Salgado) решили показать, на что способна небольшая группа страстных, преданных людей, когда дело касается жизни на Земле. Их команде удалось не только локально остановить обезлесение, но и приступить к процессу лесовосстановления.

Всем нам стоит помнить, что Мать-Природа всегда найдёт способ прийти в норму, если будут созданы правильные условия. Сальгадо — известная фигура в мире фотографии, получившая почти все крупные награды в области фотожурналистики и опубликовавшая более полудюжины книг. В 1990-х годах, истощённый физически и эмоционально — после того, как задокументировал ужасный варварский геноцид в Руанде — он вернулся домой в свой родной район в Бразилии, который когда-то был покрыт пышными тропическими лесами. Он был потрясён и опустошен, когда обнаружил, что это место теперь было совершенно не таким, каким он его знал раньше: его почвы стали бесплодными, тогда как сама территория лишилась дикой природы. Однако его жена Лелия посчитала, что всё утерянное вполне можно восстановить.

«Земля была так же больна, как и я — все было разрушено, — рассказал Сальгадо The Guardian в 2015 году. — Только около 0,5% земли было покрыто деревьями. Тогда у моей жены возникла невероятная идея высадить здесь заново лес. После того, как мы начали это делать, сюда вновь вернулись все насекомые, птицы и рыбы, благодаря росту численности деревьев я тоже смог переродиться — это был очень важный момент в моей жизни.»

Вместе Себастьян и Лелия основали Instituto Terra, небольшую организацию, которая с тех пор смогла высадить около 4 миллионов саженцев, сумев возродить лес.

«Возможно, у нас есть решение, — говорит Сальгадо. — Имеется одно существо, которое в состоянии преобразовывать СО2 в кислород — это дерево. Нам необходимо высаживать лес. Вам нужен лес с местными деревьями, поэтому вам надо собирать семена в том же регионе, где вы их сажаете, иначе не появятся змеи и термиты. Если же вы высаживаете деревья, которые родом не из этого района, то сюда не придут животные, из-за чего в лесу будет тихо».

В результате, после высадки здесь нужных растений, в течение последующих 20 лет этот регион сильно изменился — при этом в положительную сторону. Сюда снова вернулись представители дикой фауны, там, где до этого была гробовая тишина, сейчас можно услышать какофонию из звуков, издаваемых птицами и насекомыми, которых тут можно наблюдать повсюду.

В общей сложности в эти леса вернулось около 172 вида птиц, а также 33 вида млекопитающих, 293 вида растений, 15 видов рептилий и 15 видов земноводных — целая экосистема была восстановлена практически с нуля.

Отметим, что этот проект смог вдохновить миллионы на подобные действия, показав конкретный пример позитивных экологических изменений, а также продемонстрировав, как быстро можно восстановить окружающую среду при правильном подходе.

«Нам нужно прислушиваться к словам некоторых людей, живущих на Земле, — объяснил Сальгадо. — Природа — это земля и другие существа, и если у нас не будет какого-то духовного взаимодействия с нашей планетой, я боюсь, что мы вскоре можем оказаться в опасности.»

Джерело: boredpanda.com