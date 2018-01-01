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    Депутат в Москве нарядил бюст Сталина в клоуна

    Также в клоунов перевоплотились император Николай ІІ и Иван Грозный
    Бюсты Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Николая II в центре Москвы облачились в клоунские наряды. Инициатором такой акции выступила муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн. Таким образом депутат провела акцию «десакрализации власти». А специфическое украшение каждого из бюстов она определила, как «праздничный
    • Сьогодні, 19:33
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    Бюст Сталина и&nbsp;депутат Басманного района Москвы Люся Штейн
    Бюст Сталина и депутат Басманного района Москвы Люся Штейн

    Также в клоунов перевоплотились император Николай ІІ и Иван Грозный

    Бюсты Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Николая II в центре Москвы облачились в клоунские наряды. Инициатором такой акции выступила муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн.

    Таким образом депутат провела акцию «десакрализации власти». А специфическое украшение каждого из бюстов она определила, как «праздничный наряд» бюстов экс-руководителей России в день рождения музея Российского военно-исторического общества (РВИО).

    Штейн также упомянула об отзыве прокатного удостоверения британского фильма «Смерть Сталина»: «Вы вдумайтесь только — чиновники оберегают «светлую» память о правителе, который тысячами уничтожал граждан нашей страны». В конце поста Штейн предложила направить усилия государства на то, чтобы пропагандировать иронию, сарказм, оттачивать собственный юмор и отлаживать понимание чужой сатиры.

    Руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова отметила, что акция Штейн была очень быстрой. Так что правоохранители просто не успели отреагировать на такое украшение бюстов.

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    Депутат в Москве нарядил бюст Сталина в клоуна
    Депутат в Москве нарядил бюст Сталина в клоуна
    Депутат в Москве нарядил бюст Сталина в клоуна

    «Видимо, боялась, что на нее набросятся охранники с собаками, затолкают в воронок и увезут в ГУЛАГ… А теперь ждет, когда наконец-то кровавый режим обрушится на нее всей своей мощью и сделает героиней. Вот он — шанс прославиться для человека, который ничего из себя не представляет», — считает Усманова.

    Джерело: Bird In Flight

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