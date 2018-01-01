Депутат в Москве нарядил бюст Сталина в клоуна

Также в клоунов перевоплотились император Николай ІІ и Иван Грозный

Бюсты Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Николая II в центре Москвы облачились в клоунские наряды. Инициатором такой акции выступила муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн. Таким образом депутат провела акцию «десакрализации власти». А специфическое украшение каждого из бюстов она определила, как «праздничный



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бюст Сталина и депутат Басманного района Москвы Люся Штейн

Также в клоунов перевоплотились император Николай ІІ и Иван Грозный

Бюсты Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Николая II в центре Москвы облачились в клоунские наряды. Инициатором такой акции выступила муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн.

Таким образом депутат провела акцию «десакрализации власти». А специфическое украшение каждого из бюстов она определила, как «праздничный наряд» бюстов экс-руководителей России в день рождения музея Российского военно-исторического общества (РВИО).

Штейн также упомянула об отзыве прокатного удостоверения британского фильма «Смерть Сталина»: «Вы вдумайтесь только — чиновники оберегают «светлую» память о правителе, который тысячами уничтожал граждан нашей страны». В конце поста Штейн предложила направить усилия государства на то, чтобы пропагандировать иронию, сарказм, оттачивать собственный юмор и отлаживать понимание чужой сатиры.

Руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова отметила, что акция Штейн была очень быстрой. Так что правоохранители просто не успели отреагировать на такое украшение бюстов.

«Видимо, боялась, что на нее набросятся охранники с собаками, затолкают в воронок и увезут в ГУЛАГ… А теперь ждет, когда наконец-то кровавый режим обрушится на нее всей своей мощью и сделает героиней. Вот он — шанс прославиться для человека, который ничего из себя не представляет», — считает Усманова.

Джерело: Bird In Flight