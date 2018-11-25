Эксперты выбрали лучший снимок погоды 2018 года



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bbc.com

Победитель конкурса лучшего погодного снимка получил 500 фунтов и новенький фотоаппарат

В Великобритании выбрали лучшее фото погоды 2018 года. Конкурс был организован в рамках проекта «Weather Photographer of The Year». Им предполагалось собрать лучшие снимки погоды, сделанные в текущем 2018 году. В результате жюри определило победителя. Им стал Стивен Читли, житель Великобритании.

Отметим, что этот конкурс был инициирован Королевской метеорологической организацией. Он проходит каждый год.

Награду конкурса Weather Photographer of The Year получил британец Стивен Читли. Он сфотографировал молнии над английским городом Блэкпул на побережье Ирландского моря.

За выигрыш в данном конкурсе Читли удостоили награды. Он получил 500 фунтов и фотоаппарат. Помимо этого, он стал почетным членом Королевского метеорологического сообщества.

Снимок, на котором конкурсант запечатлел вспышку молнии, называется «Электрический Блэкпул». Стивен рассказал, что идея сфотографировать это природное явление возникла у него во время невероятно сильного проливного дождя в Блэкпуле. В тот день мужчина сделал пару фото. Однако отправленное на конкурс понравилось ему больше всего.

Добавим, что в конкурсе была представлена и работа украинского фотографа Евгения Самученко. На его снимке запечатлен покрытый льдом исландский пляж.

Джерело: bbc.com

Джерело: bbc.com