Опубликована подборка скульптур, которые отрицают гравитацию

Каждый из этих снимков по отдельности приобрел в сети вирусную популярность

Широкую популярность среди ценителей искусства приобретают фотографии скульптур и архитектурных проектов, которые создают иллюзию, словно не подчиняются гравитации. Многие из подобных проектов призваны создавать не просто визуальные трюки, но и остроумные символы, над которыми зрителям приходится поломать голову. Ресурс Bored Panda составил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Инсталляция Алекса Чиннека

Каждый из этих снимков по отдельности приобрел в сети вирусную популярность

Широкую популярность среди ценителей искусства приобретают фотографии скульптур и архитектурных проектов, которые создают иллюзию, словно не подчиняются гравитации.

Многие из подобных проектов призваны создавать не просто визуальные трюки, но и остроумные символы, над которыми зрителям приходится поломать голову.

Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий скульптур, которые вызывают сомнение в том, что подчиняются силам тяжести. Отдельные из этих работ – словно воплощение истинного волшебства.

Джерело: boredpanda.com