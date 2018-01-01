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    Опубликована подборка скульптур, которые отрицают гравитацию

    Каждый из этих снимков по отдельности приобрел в сети вирусную популярность
    Широкую популярность среди ценителей искусства приобретают фотографии скульптур и архитектурных проектов, которые создают иллюзию, словно не подчиняются гравитации. Многие из подобных проектов призваны создавать не просто визуальные трюки, но и остроумные символы, над которыми зрителям приходится поломать голову. Ресурс Bored Panda составил
    • Сьогодні, 02:19
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    Инсталляция Алекса Чиннека
    Инсталляция Алекса Чиннека

    Каждый из этих снимков по отдельности приобрел в сети вирусную популярность

    Широкую популярность среди ценителей искусства приобретают фотографии скульптур и архитектурных проектов, которые создают иллюзию, словно не подчиняются гравитации.

    Многие из подобных проектов призваны создавать не просто визуальные трюки, но и остроумные символы, над которыми зрителям приходится поломать голову.

    Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий скульптур, которые вызывают сомнение в том, что подчиняются силам тяжести. Отдельные из этих работ – словно воплощение истинного волшебства.

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    Джерело: boredpanda.com

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