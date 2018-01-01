Опубликована подборка скульптур, которые отрицают гравитацию
- Сьогодні, 02:19
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Розсилка
Инсталляция Алекса Чиннека
Каждый из этих снимков по отдельности приобрел в сети вирусную популярность
Широкую популярность среди ценителей искусства приобретают фотографии скульптур и архитектурных проектов, которые создают иллюзию, словно не подчиняются гравитации.
Многие из подобных проектов призваны создавать не просто визуальные трюки, но и остроумные символы, над которыми зрителям приходится поломать голову.
Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий скульптур, которые вызывают сомнение в том, что подчиняются силам тяжести. Отдельные из этих работ – словно воплощение истинного волшебства.
Джерело: boredpanda.com