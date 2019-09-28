Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября



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instagram.com/olenazelenska_official

Владимир и Елена Зеленские во время визита в США почтили память погибших при терракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Президент с супругой отправились к Национальному мемориалу 9/11, на котором выгравированы имена жертв самой масштабной террористической атаки.

Елена Зеленская опубликовала снимки на своей Instagram-странице. Первая леди выбрала для памятного мероприятия соответствующий сдержанный черно-белый дресс-код.

Стоит напомнить, что среди погибших в тот страшный день были и выходцы из Украины - Владимир Савинкин, Марина Герцберг, Александр Брагинский, Елена Белиловская, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Юрий Мушинский, Семен Вейзер и Игорь Зукельман.

Президент и первая леди отметили имена погибших украинцев сине-желтыми флагами и цветами в той же цветовой гамме.

«Почти 3000 погибших, среди которых - украинцы. Никакими словами не передать всю боль. Скорбим и помним», - подписала серию снимков первая леди.

Некоторые пользователи довольно критически отнеслись к подобному жесту, назвав его «показухой» и обвинили в лицемерии. Но большинство все же оценили посещение президентом и первой леди памятного места.

Джерело: rbc.ua