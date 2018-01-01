Каменских взбудоражила поклонников пикантным фото

Популярная певица вызвала дискуссии среди комментаторов своей страницы в социальной сети

Популярная украинская певица Настя Каменских выложила на свою страницу в Instagram снимок, который показывает ее в легком халате и приоткрывает нижнее белье. Вся одежда артистки – черного цвета, пишет «Главком». За несколько часов это фото собрало десятки тысяч отметок «нравится», а также спровоцировало дискуссию.

ГЛАВКОМ



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Настя Каменских

Популярная певица вызвала дискуссии среди комментаторов своей страницы в социальной сети

Популярная украинская певица Настя Каменских выложила на свою страницу в Instagram снимок, который показывает ее в легком халате и приоткрывает нижнее белье. Вся одежда артистки – черного цвета, пишет «Главком».

За несколько часов это фото собрало десятки тысяч отметок «нравится», а также спровоцировало дискуссию. Одни возмущаются тем, что певица так откровенно демонстрирует свое тело в социальной сети. При этом комментаторы подчеркивают, что за ее страницей следят дети, которые берут пример с певицы.

«Чего-то «подсдулась» Настя. Куда делись ее формы?», «Зачем так делать», - пишут поклонники.

А другие остались в восторге от внешнего вида Каменских и похвалили ее за подтянутую фигуру и искусительные формы.