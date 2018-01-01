Каменских взбудоражила поклонников пикантным фото
- Сьогодні, 13:29
-
Розсилка
Популярная певица вызвала дискуссии среди комментаторов своей страницы в социальной сети
Популярная украинская певица Настя Каменских выложила на свою страницу в Instagram снимок, который показывает ее в легком халате и приоткрывает нижнее белье. Вся одежда артистки – черного цвета, пишет «Главком».
За несколько часов это фото собрало десятки тысяч отметок «нравится», а также спровоцировало дискуссию. Одни возмущаются тем, что певица так откровенно демонстрирует свое тело в социальной сети. При этом комментаторы подчеркивают, что за ее страницей следят дети, которые берут пример с певицы.
«Чего-то «подсдулась» Настя. Куда делись ее формы?», «Зачем так делать», - пишут поклонники.
А другие остались в восторге от внешнего вида Каменских и похвалили ее за подтянутую фигуру и искусительные формы.