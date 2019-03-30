Если бы популярные газированные напитки были мультперсонажами: впечатляющие иллюстрации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кола, Спрайт, Фанта, Пепси-кола... Практический каждый из нас знает на вкус эти газированные напитки. Но какими бы они были, если бы они были более... человекоподобными?

Может, с ними хотелось бы пойти выпить? Или, наоборот, они были бы такими отвратительными, что нам было бы сложно удержаться от того, чтобы не ударить?

К счастью, об этом больше не нужно догадываться! Канадский художник корейского происхождения, известный под псевдонимом Силлви, мастерски превратил некоторые из самых популярных газированных напитков в персонажей, которые настолько уникальны, что могли бы вести свои собственные телешоу.

В эпоху всеобщего увлечения ЗОЖ главными потребителями газировки остаются дети и подростки.

«На создание каждой из работ у меня ушло около двух часов, и, поскольку у меня их 14, я потратил около 28 часов на этот проект».

Художник внимательно изучил каждую из иллюстраций. «При разработке своих персонажей я в основном сосредоточился на двух элементах: эстетике самого логотипа и вкусе газировки. Я также выпил несколько из них, прежде чем рисовать их персонажей ».

Согласно данным американского Центра по контролю заболеваний за 2013 год, в среднем американский подросток выпивал по банке сладкой содовой каждый день. По мнению исследователей, это одна из причин, почему в Штатах 20% детей и подростков страдают от ожирения.

Родители, работники школ и активисты с начала нулевых пытаются добиться введения акцизов на газировку. Они хотят, чтобы власти приравняли её к сигаретам и крепкому алкоголю.

Впрочем, пока корпоративным лоббистам удаётся отбивать эти инициативы: сегодня налог на газировку официально приняли только в одном штате — Калифорнии (продажи из-за этого просели на 10%).

Джерело: boredpanda.com