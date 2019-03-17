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    Фото

    Фотограф сравнил, как выглядят лица людей, когда они позируют в одежде и без нее

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    Фотограф сравнил, как выглядят лица людей, когда они позируют в одежде и без нее
    boredpanda.com

    Дилан Хамм фотографировал людей сначала одетыми, а потом голыми и пытался с помощью фотоаппарата уловить изменение эмоциональной составляющей в их лицах

    Однажды канадский фотограф из Ванкувера Дилан Хамм задался вопросом, сколько микровыражений может принять наше лицо, попади мы в нестандартную ситуацию. 

    Чтобы выяснить это, автор придумал фотопроект под названием «Обнаженные лица», в рамках которого сделал портреты людей — сначала в одежде, а потом без. 

    В 2016 году он решил провести любопытный эксперимент, для которого ему понадобились добровольцы, согласные позировать в одежде, а потом без нее, при этом Дилан снимал только их лица, чтобы проследить, что в них изменится. 

    Результаты получились разнообразные: от тонких и почти неуловимых изменений, до ярко выраженных.

    «Проект превратился в своеобразное расследование, которое все еще продолжается. Он навел нас на размышления о подсознании, гендерных стереотипах и о том, как мы меняемся незаметно для себя, но заметно для окружающих», — рассказал Дилан Хэмм.

    Для чистоты эксперимента фотограф не сообщает зрителям, где человек позирует голым — слева или справа, и предлагает нам самим угадать это, ориентируясь только на мимику моделей. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Посмотрите на фотографии и скажите, сможете ли вы определить, где обнажённый человек?

    Джерело: boredpanda.com

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