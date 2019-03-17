Фотограф сравнил, как выглядят лица людей, когда они позируют в одежде и без нее



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boredpanda.com

Дилан Хамм фотографировал людей сначала одетыми, а потом голыми и пытался с помощью фотоаппарата уловить изменение эмоциональной составляющей в их лицах

Однажды канадский фотограф из Ванкувера Дилан Хамм задался вопросом, сколько микровыражений может принять наше лицо, попади мы в нестандартную ситуацию.

Чтобы выяснить это, автор придумал фотопроект под названием «Обнаженные лица», в рамках которого сделал портреты людей — сначала в одежде, а потом без.

В 2016 году он решил провести любопытный эксперимент, для которого ему понадобились добровольцы, согласные позировать в одежде, а потом без нее, при этом Дилан снимал только их лица, чтобы проследить, что в них изменится.

Результаты получились разнообразные: от тонких и почти неуловимых изменений, до ярко выраженных.

«Проект превратился в своеобразное расследование, которое все еще продолжается. Он навел нас на размышления о подсознании, гендерных стереотипах и о том, как мы меняемся незаметно для себя, но заметно для окружающих», — рассказал Дилан Хэмм.

Для чистоты эксперимента фотограф не сообщает зрителям, где человек позирует голым — слева или справа, и предлагает нам самим угадать это, ориентируясь только на мимику моделей.

Посмотрите на фотографии и скажите, сможете ли вы определить, где обнажённый человек?

Джерело: boredpanda.com