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    Гей-пара прославилась в Instagram свадьбой в индийском стиле

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    Гей-пара прославилась в Instagram свадьбой в индийском стиле
    boredpanda.com

    Фотографии двух женихов в традиционных свадебных индийских нарядах набрали в Instagram десятки тысяч лайков и комментариев

    Выходцы из Индии, Амит Шах и Адитья Мадиражу заключили брак в мэрии Нью-Йорка еще в январе, но мужчинам хотелось провести церемонию в индийском стиле для друзей и родных.

    На прошлой неделе они закатили торжественную свадьбу в Нью-Йорке. Мужчины провели церемонию в индуистском храме, соблюдая традиционные обряды, а после отправились гулять в индийский ресторан.

    На мальчишник «Ночь хны» молодожены надели курты (рубахи до колен) от модного бренда. А на саму свадьбу выбрали модели из новой коллекции известного индийского дизайнера Аниты Донгре.

    Свадебные фотографии, опубликованные в Instagram, вызвали интерес, как в США, так и в Индии.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Мы понятия не имели, что наши снимки так разойдутся по Сети, - говорит жених Амит Шах в интервью GSN. - Мы немного шокированы, что попали в новости. В основном к нам приковано внимание из-за самих фотографий, они получились очень искренними. Кроме того, наша гей-свадьба вызвала споры в индийской общине, ведь мы провели ее в храме. В любом случае, мы хотели поделиться своей историей. Мы рады послужить для кого-то источником вдохновения».

    Джерело: boredpanda.com

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