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    Художница собирает камни, рисует на них глаза и возвращает обратно в природу

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    Художница собирает камни, рисует на них глаза и возвращает обратно в природу
    boredpanda.com

    Дженнифер Оллнатт — молодая художница из Мельбурна, Австралия

    Искусство было ключевой частью ее жизни с детства, привитое ей дедушкой, но лишь в 2007 году она открыла в себе любовь к масляной живописи, и с тех пор не выпускает кисть из руки.

    В 2011 году она окончила Университет Южной Австралии (University of South Australia) со степенью бакалавра изобразительных искусств (диплом с отличием).

    Во время недавнего проживания в Квинстауне, Тасмания, она начала собственный арт-проект: она собирает в округе камни, рисует на них глаза и возвращает обратно в природу.

    Квинстаун богат обширной историей добычи полезных ископаемых и здесь везем можно найти много необычных камней. 

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Она начала свою коллекцию, и то, что начиналось как нечто для самой себя, превратилось в арт-проект по поиску сокровищ.

    Джерело: boredpanda.com

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