Ирина Шейк на обложке Vogue: горячие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/irinashayk

Лето – не только время для отдыха, но и отличный момент для горячих съемок и пикантных обложек известных глянцев

Так, на лицевой странице испанского Vogue появилась соблазнительная и стройная 33-летняя Ирина Шейк.

Накануне в сети появилось эффектное фото Ирины Шейк и Адрианы Лимы, которые позировали перед камерой фотографов для августовского выпуска испанского Vogue.

А уже на следующий день после анонса на своей странице в Instagram Ирина Шейк опубликовала очень жаркое фото, сделанное для того же выпуска журнала.

instagram.com/irinashayk

На черно-белом фото стройная модель появилась в темном комплекте белья, опираясь на спинку красивого кресла. На фоне пальм и прочих экзотических насаждений Ирина Шейк соблазнительно и свободно позировала перед фотографом.

Поверх сексуального белья 33-летняя знаменитость накинула черный пиджак, который решила оставить расстегнутым.

instagram.com/irinashayk

На другом фото, которое также рассматривают как одну из версий обложек, модель позировала, лежа в значительно более горячем комплекте, трусики и бюстгальтер которого дополнялся сексуальными подтяжками.

Джерело: 24tv.ua