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    Фото

    Ирина Шейк на обложке Vogue: горячие фото

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    Ирина Шейк на обложке Vogue: горячие фото
    instagram.com/irinashayk

    Лето – не только время для отдыха, но и отличный момент для горячих съемок и пикантных обложек известных глянцев

    Так, на лицевой странице испанского Vogue появилась соблазнительная и стройная 33-летняя Ирина Шейк.

    Накануне в сети появилось эффектное фото Ирины Шейк и Адрианы Лимы, которые позировали перед камерой фотографов для августовского выпуска испанского Vogue.

    А уже на следующий день после анонса на своей странице в Instagram Ирина Шейк опубликовала очень жаркое фото, сделанное для того же выпуска журнала.

    1181266_8809633

    instagram.com/irinashayk

    На черно-белом фото стройная модель появилась в темном комплекте белья, опираясь на спинку красивого кресла. На фоне пальм и прочих экзотических насаждений Ирина Шейк соблазнительно и свободно позировала перед фотографом.

    Поверх сексуального белья 33-летняя знаменитость накинула черный пиджак, который решила оставить расстегнутым.

    1181266_8809632

    instagram.com/irinashayk

    На другом фото, которое также рассматривают как одну из версий обложек, модель позировала, лежа в значительно более горячем комплекте, трусики и бюстгальтер которого дополнялся сексуальными подтяжками.

    Джерело: 24tv.ua

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