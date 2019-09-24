Ивано-Франковским студентам ночью удалось проникнуть в университет (фото)

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В Университете Короля Даниила состоялось уникальное мероприятие «Ночь в Университете»

Студенты одного из вузов Ивано-Франковска провели ночь в университете. Преподаватели, как и молодежь, на пары пришли в пижамах и темы для лекций выбрали совсем не скучные.

Целью проведения «Ночи в Университете» организаторы отмечают желание разрушить стереотипы про скучную студенческую жизнь и привнести в будни молодежи больше правильных ночных развлечений.

Студентов в пижамах на входе в Университет встречали огненные столбы и громкий звук барабана. Стать частью мероприятия имели возможность совершеннолетние студенты УКД.

«Это возможность студентам весело провести время в неформальном общении, отдохнуть, подружиться. Хочу отдельно отметить, что мероприятие прошло очень интеллигентно, что несколько отрицает сформировавшееся представление о традиционной «студенческой тусовке», - делится впечатлениями от мероприятия ректор Университета Короля Даниила Виталий Хромец.

Помещение Университета освещалось только свечами, которые служили указателями к основным локациям мероприятия.

Ими стали кинозал с мягкими креслами-мешками, актовый зал для проведения ночных лекций и спортзал, в котором позже состоялся футбольный матч «При прожекторах».

После интересных лекций и вкусного кофе-брейка гости мероприятия отправились в спортзал, где разворачивалась настоящая битва футбольных команд студентов и преподавателей.

Ближе к утру на студентов ожидала факельная экскурсия по городу, лаундж программа и уютное выполнения известных хитов под гитару.