Лесная романтика. Опубликованы фото необычного лесного отеля в Швеции

Оригинальная архитектура отеля предоставляет возможность наблюдать северное сияние

Международная архитектурная и дизайнерская компания Snøhetta создала необычный лесной отель в одном из красивейших уголков мира. Строение получило название «Седьмой номер». Оно расположено на севере Швеции, недалеко от Полярного круга. Создатели этого отеля ставили себе за цель сократить разрыв между постояльцем гостиницы и



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Отель в Швеции

Оригинальная архитектура отеля предоставляет возможность наблюдать северное сияние

Международная архитектурная и дизайнерская компания Snøhetta создала необычный лесной отель в одном из красивейших уголков мира. Строение получило название «Седьмой номер». Оно расположено на севере Швеции, недалеко от Полярного круга. Создатели этого отеля ставили себе за цель сократить разрыв между постояльцем гостиницы и природой.

Конструкция строения опирается на 12 колонн в изолированном вечнозеленом сосновом лесу на высоте около 10 метров над землей. Светлый деревянный интерьер создает уютную атмосферу, а из больших окон открывается потрясающий вид на шведскую Лапландию, в том числе на извилистую реку Луле.

Одна из особенностей отеля – открытая терраса с сетчатой базой, которая предоставляет человеку возможность в буквальном смысле побывать на одном уровне с кронами сосен.

Площадь гостиничного номера составляет 55 квадратных метров. Она включает просторную гостиную, ванную комнату и две спальни. Номер рассчитан на пятерых постояльцев. Подняться в нее можно по лестнице или на специальном лифте. Цель проекта – ознакомление туристов с Северным сиянием в Полярном круге.

Джерело: boredpanda.com