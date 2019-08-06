Меган Маркл выставила на продажу свой дом в Калифорнии



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Дом герцогини можно купить за $1,8 миллиона

После свадьбы Меган Маркл с принцем Гарри молодожены переехали в коттедж Фрогмор, расположенный неподалеку от Виндзорского двора. Но до того, как бывшая американская актриса и фотомодель стала герцогиней Сассекской, она жила в Калифорнии.

Как сообщает TMZ, дом Меган недалеко от парка Хэнкок в центре Лос-Анджелеса выставлен на продажу, а его стоимость составляет $ 1,8 млн.

Это дом в колониальном стиле площадью более 600 метров квадратных с открытой планировкой, 4 спальнями и 3 ванными. В гостиной есть камин и огромная кухня с обеденной зоной и приборами из нержавеющей стали. Интерьер выполнен в нейтральных светлых цветах, которые стали визитной карточкой Меган.

Её дом в Торонто тоже был сделан в теплой палитре белых, кремовых и серых оттенков. Приблизительно в той же гамме выдержан и дом Меган и принца Гарри в Виндзорском поместье.

Джерело: Buro 24/7