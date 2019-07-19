Мужчина начал модельную карьеру в 50 лет: впечатляющие фото стильного британца



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boredpanda.com

Модельный бизнес меняется. В нем появляется больше разнообразия и человечности

Теперь эта сфера не только для «эльфов» с тонкой талией. Но и для пожилых людей, полных людей, людей с витилиго и девушек с синдромом Дауна. А еще успешной моделью может быть пожилой мужчина с длинной седой бородой.

PurplePort - это удобная социальная сеть для моделей, фотографов, визажистов и многих других креативщиков. Один из пользователей Сети под ником Пип Джентльмен привлек внимание своим уникальным внешним видом.

Харизматичный мужчина весь забит татуировками, у него шикарные усы, а также обворожительная улыбка.

Пип Джентельмен стал востребованной моделью только после 50 лет. Он никогда не думал о модельной карьере и в эту профессию пришел случайно.

Однажды к нему обратились студенты одного британского университета, которые попросили поучаствовать в проекте. Им требовалось создать образ стильного джентльмена средних лет.

После этой работы Пита заметили фотографы и стали предлагать сотрудничество. За четыре года мужчина поучаствовал во множестве интересных проектов.

Отныне моделинг присутствует в его жизни как хобби и как возможность реализовать свою творческую натуру.

Джерело: boredpanda.com