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    Нацбанк выпустил монету в честь копания картошки

    • Сьогодні, 13:34
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    Копание картошки
    Копание картошки

    На ней изображаются мужчина и женщина, которые работают в поле

    Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, на которой изображены сгорбленные мужчина и женщина, которые работают в поле. На аверсе монеты изображается куст картофеля. Номинал монеты – 10 грн.

    Художниками монеты выступили Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Они описывают свою работу как иронический наив образов украинского архетипа и ставят акцент на земле-кормилице, которая является одной исконных ценностей Украины. Симметричные золотые изображения мужчины и женщины образуют сердце.

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    Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В обращение монета попадет 22 мая.

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    Джерело: Новое Время

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