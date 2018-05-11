Нацбанк выпустил монету в честь копания картошки
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Копание картошки
На ней изображаются мужчина и женщина, которые работают в поле
Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, на которой изображены сгорбленные мужчина и женщина, которые работают в поле. На аверсе монеты изображается куст картофеля. Номинал монеты – 10 грн.
Художниками монеты выступили Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Они описывают свою работу как иронический наив образов украинского архетипа и ставят акцент на земле-кормилице, которая является одной исконных ценностей Украины. Симметричные золотые изображения мужчины и женщины образуют сердце.
Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В обращение монета попадет 22 мая.
Джерело: Новое Время