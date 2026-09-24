Нардеп Костюк оголився за лаштунками Карпатського саміту (фото)

Дмитро Костюк розповів, як опинився у Буковелі

Народний депутат Дмитро Костюк поділився кадрами зі свого відпочинку в Буковелі, назвавши його «лаштунками Карпатського саміту». Нардеп також похизувався у своєму блозі в Instagram голим торсом, демонструючи фізичну форму, пише «Главком».

Так, Дмитро Костюк показав, як відпочивав у Буковелі, позуючи на тлі Карпат у басейні. Депутат зʼявився на фото без верхнього одягу, продемонструвавши оголений торс.

Дмитро Костюк відреагував на увагу до свого відпочинку в Буковелі фото: Іnstagram.com/dmytro_kostiuk

Згодом допис Костюка став однією з тем для обговорення в мережі. На це відреагував сам нардеп, з іронією прокоментувавши власні фото. «Як цього депутата земля носить, хоч би прикрився. Ой, це ж я. Для тих, хто пропустив, про що попередні розповіді», – написав він.

Дмитро Костюк іронічно відреагував на увагу до свого відпочинку в Буковелі фото: Іnstagram.com/dmytro_kostiuk

Врешті Дмитро Костюк вирішив поділитися ще кількома підбірками зі своїми фото з відпочинку в Буковелі. За словами нардепа, він відправився до Карпат на декілька днів у вільний від роботи час.

«Вас так розворушило, що я на декілька днів у позаробочий час ще й в несезон поїхав з Києва в Буковель, що я відчуваю перед вами обов'язок накидати звідти для вас ще фотографій цієї карпатської краси! Можете не дякувати, одразу розмістіть по анонімних телеграм-каналах», – зазначив політик.

«Главком» розповідав, які 20 народних депутатів відпочивали за кордоном на відпочинку під час війни. Більшість із них – представники ОПЗЖ, на другому місці – ті, хто балотувався від «Слуги народу». Про це повідомляє Рух «Чесно». Майже в усіх випадках нардепи відвідують популярні туристичні країни з виходом до моря чи океану.