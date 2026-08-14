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Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки
Ольга Харлан народила доньку 14 червня 2026 року
фото: Іnstagram/olgakharlan

Ольга Харлан назвала дочку Аріанною

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася світлиною зі своєю новонародженою донькою. Спортсменка розповіла про важливий день для її родини. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сторінку фехтувальниці в Instagram.

Ольга Харлан опублікувала сторис із фото з донькою Аріанною. Обличчя дівчинки спортсменка не показала. У кадрі видно, як дівчинка лежить та тримає руку одного з батьків за пальці. На світлині новонароджена одягнена у в’язаний боді з ромашками.

Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки фото 1
фото: Іnstagram/olgakharlan

Тож 14 серпня Ольга Харлан та її наречений, італійський шабліст Луїджі Самеле, відзначають два місяці з дня народження доньки. «Сьогодні два місяці цій булочці. Наша любов», – написала Харлан.

Ольга Харлан позує з донькою та чоловіком
Ольга Харлан позує з донькою та чоловіком
фото: Іnstagram/olgakharlan

Нагадаємо, донька фехтувальниці Ольги Харлан та її нареченого, титулованого італійського шабліста Луїджі Самеле народилася 14 червня 2026 року. Дівчинку назвали Аріанною. Для 34-річної Ольги Харлан та 37-річного Луїджі Самеле Аріанна стала першою дитиною. Пара перебуває у стосунках уже кілька років і вважається однією з найвідоміших у світовому фехтуванні, адже обоє є багаторазовими призерами Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

Також повідомлялося, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан під час вагітності публікувала чорно-білі кадри з фотосесії. На фото фехтувальниця показала округлий животик та позувала перед камерою у джинсах та білій сорочці. Також олімпійська чемпіонка на одному з фото приклала до живота в’язані пінетки. З'ясувалося, це подарунок від її мами для онуки.

До слова, останні місяці перед пологами Харлан значно рідше з'являлася у соціальних мережах. Пов'язано це було з тим, що легендарна чемпіонка переїжджала у нове житло. 

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Теги: спорт Ольга Харлан діти дочка фото

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