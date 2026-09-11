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Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі 22 роки
фото: Оля Полякова/Facebook

Співачка схарактеризувала свого чоловіка як «неймовірно надійну людину»

Українська співачка Оля Полякова сьогодні, 11 вересня, відзначає 22-гу річницю шлюбу зі своїм чоловіком Вадимом Буряковським. З цієї нагоди артистка вперше опублікувала архівні фотографії з їхнього весілля, передає «Главком».

Полякова зізналася, що сама не до кінця розуміє, як із її мінливим настроєм та непростим характером їм вдалося стільки років прожити разом. Водночас співачка назвала головною заслугою міцності їхнього шлюбу свого чоловіка, якого схарактеризувала як «неймовірно надійну людину».

Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля фото 1

«Сама іноді не можу зрозуміти, як я зі своїм мінливим настроєм і непростим характером змогла протриматися у шлюбі 22 роки. Але чесно скажу: це взагалі не моя заслуга. Це повністю заслуга Вадіка. Тому що він – неймовірно надійна людина», – йдеться у дописі.

За словами Полякової, вони завжди були передусім друзями, а вже потім подружжям. Вона наголосила, що особливо цінує здатність чоловіка залишатися поруч навіть після складних періодів та сварок.

Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
фото: Оля Полякова/Facebook
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
фото: Оля Полякова/Facebook
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
фото: Оля Полякова/Facebook
Оля Полякова та Вадим Буряковський 21 рік тому. Фото зроблене після народження доньки Маші
Оля Полякова та Вадим Буряковський 21 рік тому. Фото зроблене після народження доньки Маші
фото: Оля Полякова/Facebook

«І, мабуть, тільки з роками по-справжньому розумієш, наскільки це велика цінність – надійність іншої людини. Можна по-різному оцінювати чужі шлюби. Я ніколи не беруся цього робити, бо точно знаю: кожна сім’я щаслива і нещаслива по-своєму. Сьогодні – річниця нашого весілля. І сьогодні мені просто захотілося показати вам ці фотографії. І згадати», – написала співачка.

Нагадаємо, що Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі 22 роки. Вони мають двох спільних дітей: старшу доньку Марію та молодшу Алісу.

Як повідомлялося, чоловік Олі Полякової зізнався, що не спить з дружиною в одному ліжку. За його словами, проблема в тому, що він сильно хропить, а Поляковій важливо висиплятися.

Теги: весілля Оля Полякова

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