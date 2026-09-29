Донька Брюса Вілліса показала тяжкохворого батька (фото)

Брюс Вілліс понад чотири роки страждає на лобно-скроневу деменцію

Донька голлівудського актора Брюса Вілліса, Талула Вілліс, поділилася в мережі новим фото із зірковим батьком, який страждає на складну форму деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дівчини в Instagram.

На фото, яке опублікувала Талула Вілліс, вона обіймає свого батька та цілує його. У кадрі Брюс Вілліс усміхається, прикривши очі, поки донька цілує його.

Донька Брюса Вілліса показала нове фото з тяжкохворим батьком фото: Іnstagram/buuski

Також на фото можна побачити, як змінився актор за час хвороби. На свіже фото із зіркою Голлівуду відреагували користувачі. У коментарях під дописом Талули Вілліс вони були раді побачити Брюса Вілліса в гарному настрої та писали й передавали йому слова підтримки.

Зазначимо, у 2022 році Брюс Вілліс завершив свою карʼєру, у лютому наступного року йому діагностували лобно-скроневу деменцію. Вона впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Лобно-скронева деменція є рідкісною формою захворювання, яка викликає проблеми з поведінкою та мовою.

Також повідомлялося, Брюс Вілліс повністю втратив здатність говорити, читати та самостійно пересуватися через швидке прогресування лобно-скроневої деменції – дегенеративного захворювання мозку. Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того, як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати. Дружина актора Емма Гемінг пояснила причину такого рішення.

До слова, донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Таллула та Джастін Ейсі зіграли весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США.