Полякова записала пісню про прокурора Кропиву та його Музу (відео)

Полякова додала до своєї пісні запис з плівок НАБУ

Українська співачка Оля Полякова заспівала про прокурора Сергія Кропиву та його Музу Єлизавету Івахненко, які нині перебувають під вартою. Зірка представила нову пісню в рамках свого проєкту The Nogi. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Пісня Олі Полякової починається із фрагменту з плівок НАБУ зі словами близької особи прокурора Сергія Кропиви, Єлизавети Івахненко, яка у матеріалах слідства фігурує під псевдонімом Муза. Так, у записі з плівок Муза розповідає про фото зі своїми сумками, прикрасами та одягом коштовних брендів. У невеликому відео з новою піснею Оля Полякова повторює слова Єлизавети Івахненко, демонструючи одну зі своїх сумок.

Згодом артистка виконала свою частину пісні, де згадала про прокурорів та гроші. «Чікі-чікі бабосики, рубають прокурори бабосики, отакий в країні гоп-стоп», – йдеться у пісні.

Зокрема, під відео Полякова натякнула, що її пісня саме про операцію «Карфаген», під час якої заарештували посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву.

«Поки в соцмережах кипить черговий мовний срач, шановне панство в кабінетах тихо рубає бабосіки на «чистом русском» і купує нові мерсики. Ізольда Рот та проєкт The Nogi препарують головний гоп-стоп країни: знімайте рожеві окуляри, залітайте під цей звук і покажіть усе, що думаєте про кабінетних рішал!» – йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасники нібито систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували одержані кошти. У цьому підозрюється заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива.

Зазначимо, Єлизавета Івахненко у матеріалах слідства операції «Карфаген» фігурує як «Муза». Саме її розмови з Кропивою були оприлюднені з плівок НАБУ. За версією слідства, Єлизавета Івахненко була близькою особою Сергія Кропиви, відомого як Канцлер. За версією обвинувачення, Кропива за участю Івахненко організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн.

Нині Єлизавета Івахненко перебуває під вартою. Суд відправив підозрювану під варту з можливістю внесення застави. Сергію Кропиві суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави.