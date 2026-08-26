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У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юлія Серебрякова попри своє весілля прийшла на важливий захід
фото: Сергій Білов/Facebook

Наречена за годину до власного весілля прийшла на захист презентації

Освітянка Юлія Серебрякова прийшла на презентацію своєї стратегії розвитку школи в день свого весілля. Міський голова Сергій Білов показав кадри, як кандидатка на посаду директорки гімназії виступала у весільній сукні, розповідає «Главком».

У Запоріжжі пройшла комісія з відбору директорів закладів освіти. Під час заходу кандидати презентували свої стратегії розвитку шкіл. 

У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні фото 1
фото: Сергій Білов/Facebook

Одна з учасників, освітянка Юлія Серебрякова, прийшла на захист у весільній сукні. Як виявилося, вона вирішила не відкладати свій виступ та за годину до власного весілля прийшла на співбесіду. «Прифронтове місто. Але ми закохуємось, одружуємось, будуємо плани, думаємо про розвиток наших шкіл і беремо на себе відповідальність за майбутнє. Це і є впевненість у завтрашньому дні. І абсолютна віра в ЗСУ», – зазначив Сергій Білов.

У коментарях під дописом українці привітали наречену з весіллям та висловили свої емоції та враження:

  • «Люди Запоріжжя вміють цінувати життя, бо воно в нас одне. Живемо сміливо, красиво й по-справжньому».
  • «Мої діти ходять в цю гімназію. Хочеться бачити на посаді саме таку амбіціозну людину, яка навіть у день весілля віддана справі».
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «Оце так, захистила стратегію розвитку школи – і одразу пішла реалізовувати власну. Запоріжжя – місто, де майбутнє не відкладають на потім».
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Юля! Ти довела, що мрії здійснюються, якщо за ними стоїть невтомна праця та віра в себе. Вітаємо з цим неймовірним шляхом!»
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні фото 4
фото: скриншот Facebook

До слова, Юлія Серебрякова подякувала усім за привітання. «Щиро дякую за такі слова! Для мене це дуже цінно. Учора справді був особливий день – одразу з двома важливими подіями», – зазначила вона.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Києву під ударом опинилася Лук’янівка, де вщент згорів місцевий ринок та ТРЦ «Квадрат». Після нічного обстрілу згоріла весільна сукня згоріла киянки Дарʼї Слєсаренко. Напередодні російського обстрілу столиці вона віддала свою весільну сукню, аби її підкоригували за розміром. Врешті українці не лише підтримали дівчину, але й вирішили їй допомогти.

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Теги: Запоріжжя весілля вчитель

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У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
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