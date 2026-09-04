У США дівчина вийде заміж за брата донора, який врятував їй життя у дитинстві (фото)

Дівчина все життя дружила з братом свого донора та врешті закохалася

24-річна Бруклін Дотсон у дитинстві пережила трансплантацію печінки. Незабаром вона вийде заміж за брата хлопчика, який став для неї посмертним донором. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Бруклін Дотсон зʼявилася на світ із вродженим генетичним захворюванням. Вона потребувала трансплантації печінки. Лікарі прогнозували дитині три дні життя без трансплантації.

Дівчинка чекала на свого донора місяцями, водночас її стан погіршувався. Коли Дотсон було півтора року, у грудні 2003 року їй трансплантували печінку. Її посмертним донором став 10-річний Майкл Вотерс. Він мав порушення слуху, не почув автівки, коли грав на подвірʼї, та потрапив у ДТП.

Майкл Вотерс зі своїм іншим молодшим братом, Джозефом фото: The Washington Post

За словами матері Тіни Вотерс, її син був щедрим та завжди допомагав людям. Хлопчик навіть роздавав власні речі дітям, які їх потребували. За два роки до власної смерті він дізнався про донорство. Тоді ж він прийняв рішення, щоб його органи пожертвували для трансплантації.

Згодом обидві родини почали шукати одна одну. Матері Майкла та Бруклін почали спілкуватися та товаришувати. Вперше Бруклін Дотсон та молодший брат її донора Ноа Вотерс зустрілися, коли їй було три роки.

Бруклін Дотсон та Ноа Вотерс у дитинстві фото: The Washington Post

З роками дружба Бруклін Дотсон та Ноа Вотерса лише міцнішала. Коли дівчині знову знадобилася операція, Вотерс не відходив від її лікарняного ліжка. Вони спілкувалися до того, як вступили до університетів. Зрештою в кожного розпочалося власне життя, а у Ноя Вотерса народився син.

Бруклін Дотсон та Ноа Вотерс одружаться у вересні фото: The Washington Post

Однак торік рідні 27-річного Ноя розповіли йому, що Бруклін у нього закохана. Він був шокований, адже також мав почуття до подруги свого дитинства та одразу поїхав до неї.

а взимку Ноа Вотерс зробив Бруклін Дотсон пропозицію фото: The Washington Post

Врешті пара почала жити разом, а взимку Ной зробив Бруклін пропозицію. «Плани були великими і складними, я передбачив, що і як казатиму, але зрештою не зміг цього зробити. Просто сказав, що кохаю її, і запитав, чи хоче вона вийти за мене заміж», – розповів він. Так, наприкінці вересня закохані одружаться.

Бруклін Дотсон та Ноа Вотерс одружаться наприкінці вересня фото: The Washington Post

Також повідомлялося, українка Наталія випадково побачила одного чоловіка в марафоні «Єдиних новин», написала і знайшла кохання. Зрештою Наталка та італієць Юрі зіграли у столиці весілля. Чоловік приїхав до України служити добровольцем три роки тому. За цей час уже вивчив мову, відшукав друзів і, звісно, кохання.