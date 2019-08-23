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    Звездные пары: с кем выйдут на паркет участники шоу «Танцы со звездами 2019»

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    Звездные пары: с кем выйдут на паркет участники шоу «Танцы со звездами 2019»
    cosmo.com.ua

    За считанные дни в Украине состоится премьера развлекательного шоу «Танцы со звездами 2019»

    Сейчас завершаются последние подготовки к прямому эфиру, а в Киеве отгремела традиционная вечеринка, где организаторы шоу представили звездные пары, которые выйдут 25 августа на паркет.

    Так, на паркет вернется легенда шоу, победительница самого первого сезона Елена Шоптенко, которая привела к победе Владимира Зеленского. В прошлом году Шоптенко выступала хореографом-постановщиком шоу. На этот раз танцовщица станет в пару с актером Алексеем Яровенко.

    «Я скучала по паркету, по танцам, по работе и переживаниям. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожил этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я», – поделилась впечатлениями Елена Шоптенко.

    Также во второй раз попытается выиграть прошлогодняя победительница Илона Гвоздева. Илона вновь выбрала партнера с чувством юмора. На этот раз компанию на танцполе ей составит известный своими пародиями телеведущий Владимир Остапчук.

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    Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром / Фото: 1+1
    Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: 1+1
    Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: 1+1
    Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: 1+1
    MARUV и Евгений Дмитриенко / Фото: 1+1
    Елена Кравец и Максим Леонов / Фото: 1+1
    Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: 1+1
    Ксения Мишина и Евгений Кот / Фото: 1+1
    Серега и Аделина Дели / Фото: 1+1
    Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: 1+1
    Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: 1+1
    TAYANNA и Игорь Кузьменко / Фото: 1+1
    Дзидзьо и Яна Цибульская / Фото: 1+1

    Еще одним ветераном шоу в новом сезоне станет Дмитрий Дикусар. Вместе с юмористкой Викторией Булитко он поборется за победу.


    Джерело: 24tv.ua

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