Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's

Несмотря на роскошные интерьеры и очень высокий уровень сервиса, стоимость проживания в нем составляет $100

Авторитетная ежегодная премия Traveller's Choice составила рейтинг лучших отелей мира, первое место в котором заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа). Отмечается, что стоимость суточного проживания в бюджетном номере этого отеля составляет около $100. По данным составителей рейтинга, победитель выбирался на основе отзывов туристов.



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Гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа)

Несмотря на роскошные интерьеры и очень высокий уровень сервиса, стоимость проживания в нем составляет $100

Авторитетная ежегодная премия Traveller's Choice составила рейтинг лучших отелей мира, первое место в котором заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа). Отмечается, что стоимость суточного проживания в бюджетном номере этого отеля составляет около $100.

По данным составителей рейтинга, победитель выбирался на основе отзывов туристов. Оказалось, что из 910 отзывов о гостинице Viroth's только пять были негативными.

На второй строчке при этом расположилась гостиница Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. За сутки в ней туристу придется отдать уже $300. У нее 92% положительных отзывов.

А третью позицию занял индийский отель Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре. Там суточный тариф составляет $850. На сегодняшний день он собрал 93% одобрительных оценок от туристов.

Также в первой десятке встречаются отели: Belvedere (Италии), The Nantucket Hotel & Resort (США), La Reserve Paris (Франции), Nayara Springs (Коста-Рике) и Hanoi La Siesta Hotel Trendy (Вьетнаме).

Джерело: Сегодня