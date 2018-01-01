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    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's

    Несмотря на роскошные интерьеры и очень высокий уровень сервиса, стоимость проживания в нем составляет $100
    Авторитетная ежегодная премия Traveller's Choice составила рейтинг лучших отелей мира, первое место в котором заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа). Отмечается, что стоимость суточного проживания в бюджетном номере этого отеля составляет около $100. По данным составителей рейтинга, победитель выбирался на основе отзывов туристов.
    • Сьогодні, 21:02
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    Гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа)
    Гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа)

    Несмотря на роскошные интерьеры и очень высокий уровень сервиса, стоимость проживания в нем составляет $100

    Авторитетная ежегодная премия Traveller's Choice составила рейтинг лучших отелей мира, первое место в котором заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа). Отмечается, что стоимость суточного проживания в бюджетном номере этого отеля составляет около $100.

    По данным составителей рейтинга, победитель выбирался на основе отзывов туристов. Оказалось, что из 910 отзывов о гостинице Viroth's только пять были негативными.

    На второй строчке при этом расположилась гостиница Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. За сутки в ней туристу придется отдать уже $300. У нее 92% положительных отзывов.

    А третью позицию занял индийский отель Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре. Там суточный тариф составляет $850. На сегодняшний день он собрал 93% одобрительных оценок от туристов.

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    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's
    Опубликованы фото из лучшего в мире отеля Viroth's

    Также в первой десятке встречаются отели: Belvedere (Италии), The Nantucket Hotel & Resort (США), La Reserve Paris (Франции), Nayara Springs (Коста-Рике) и Hanoi La Siesta Hotel Trendy (Вьетнаме).

    Джерело: Сегодня

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